Signale für Kompromiss

Berlin.In den festgefahrenen Streit um Strafen für Raser kommt Bewegung. Die Grünen wollen sich bis zur Bundesratssitzung am 9. Oktober mit dem Bund einigen und bringen auch eine Abkehr von ihren bisherigen Positionen im Streit um eine Reform der Straßenverkehrsordnung ins Spiel. „Die grünen Länder sind kurzfristig zu Gesprächen über eine Kompromisslinie bereit“, heißt es in einem Vorschlag der grün regierten Länder, der der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag.

Unter anderem schlagen die Grünen vor, den Führerschein nur dann schon beim ersten Verstoß für einen Monat entziehen zu lassen, wenn die Geschwindigkeit in Tempo-30-Zonen um 21 Stundenkilometer und mehr überschritten wird. Die im Frühjahr vom Bundesrat verabschiedete, dann aber wegen eines Formfehlers rasch wieder ausgesetzten Novelle der Straßenverkehrsordnung sieht dagegen vor, ausnahmslos den Führerschein zu kassieren, wenn ein Autofahrer mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell fährt. Es soll den Kommunen aber laut grünem Kompromisspapier auch erleichtert werden, Tempo 30 sowie Radverkehrsanlagen anzuordnen.

Die Grünen fordern zudem, die Bußgelder vor allem für grobe Geschwindigkeitsverstöße „deutlich zu erhöhen“. Auch Parkverstöße müssten strenger geahndet werden. dpa

