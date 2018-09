Sind die Plakate der Bundeswehr zu heftig?

Mit neuen Plakaten geht die Truppe derzeit werbewirksam auf Rekrutenfang. Über die Motive allerdings lässt sich kräftig streiten.

Pro

Von unserem Redaktionsmitglied Walter Serif

Die Bundeswehr sucht nach der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht händeringend nach Personal. Der Erfolg ist bisher mäßig, deshalb scheut sie auch nicht vor aggressiver Werbung zurück. Wie zum Beispiel bei der Spielemesse Gamescom im August in Köln. Der Schuss ging allerdings nach hinten los. Die Plakate verursachten im Netz zu Recht einen Sturm der Entrüstung, weil die Bundeswehr mit Begriffen aus der Welt der Computerspiele für eine Karriere in der Armee geworben hatte. Der Krieg als Spiel, in dem Soldaten den Gegner einfach abknallen und sich noch darüber freuen dürfen, dass sie viele Punkte bekommen haben – das geht einfach nicht.

Leider hat die Bundeswehr nach der heftigen Kritik keine Lernfähigkeit bewiesen, sondern zieht ihre Kampagne gegen alle Widerstände durch. Der Zweck heiligt also die Mittel. Die aktuelle Plakat-Aktion kommt zwar nicht mehr ganz so reißerisch daher. Aber sie verkauft den Dienst in der Truppe wie einen aufregenden Abenteuerurlaub, in dem auch gestylte Soldatinnen ohne Schmutz im Gesicht ihren Mann stehen – und im sattgrünen Wald unter dem Schlagwort „#kämpfen“ tapfer das Sturmgewehr gegen den unsichtbaren Feind einsetzen. „Folge deiner Berufung“ heißt es auf dem Plakat werbewirksam.

Natürlich fehlt bei der Kampagne das wichtige Schlagwort „#sterben“. Dies wäre in der Tat überhaupt keine gute Werbung für einen Beruf, der einen das Leben kosten kann. Mehr als 100 Bundeswehrsoldaten sind immerhin seit 1992 bei den Auslandseinsätzen gestorben. Und viele sind mit psychischen Krankheiten zurückgekehrt. Der Hinweis des Verteidigungsministeriums, die Armee bilde ja auch Köche in der Bundeswehr aus, klingt deshalb fast schon zynisch.

Kontra

Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge

Wo liegt das Problem? Ein Soldat trägt eine Waffe, hält sie im Anschlag. Das ist Alltag, das ist seine Aufgabe. Es gehört einfach dazu. Das nicht abzubilden, wäre falsch. Es in Anzeigen und auf Plakaten zu zeigen, gehört zu einer realistischen, ehrlichen Werbekampagne dazu.

Dass die Bundeswehr auffällig werben muss, liegt an der Politik. Sie hat die Wehrpflicht ausgesetzt und damit der Truppe die Möglichkeit genommen, aus einem großen Reservoir junger Männer auch jene Fachleute zu gewinnen, die sich länger verpflichten. Also muss sie sich jetzt als Arbeitgeber profilieren, um Nachwuchs regelrecht kämpfen. Dass sie das nun offensiv in einer optisch sehr auffallenden, die junge Zielgruppe und ihre große Affinität zum Internet nutzenden Weise tut, kann man ihr nicht vorwerfen.

Es gibt auf Plakaten Kämpfer und die Marinesoldatin mit U-Boot, Piloten und Feuerwehrleute, Zivilbeschäftigte und die Wissenschaftlerin, Logistiker und Taucher sowie die Studentin an der Bundeswehr-Uni – das ganze, breite Spektrum wird abgebildet. Übrigens auch Soldaten, die einen verwundeten Kameraden versorgen sowie auf der Internetseite der Plakatkampagne der klare Hinweis auf Auslandseinsätze – ehrlicher geht es nicht.

Für manche Kritiker der Werbekampagne ist die Aufregung über plakative Fotos ohnehin nur ein Vehikel. Tatsächlich lehnen sie die Bundeswehr selbst ab und wollen, solange sie deren Abschaffung nicht erreicht haben, sie zumindest aus der Öffentlichkeit verbannen, keine Plakate sehen und Veranstaltungen verhindern. Doch es handelt sich um in der Verfassung verankerte Streitkräfte, deren Einsatz das demokratisch gewählte Parlament bestimmt. Daher ist es völlig legitim, dass sie auch für sich werben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018