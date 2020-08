Sind die Schulen vorbereitet?

Berlin.Viele Eltern dürften in diesem Jahr dem Schulbeginn ihrer Kinder nach den Sommerferien mit einem etwas mulmigen Gefühl entgegensehen: Sind die Schulen in Zeiten von Corona ausreichend vorbereitet? Zwei Schulschließungen wegen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern kurz nach Schuljahresbeginn zeigen, wie schnell die Kinder wieder zu Hause aufschlagen können – ganztags. In Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein geht die Schule am Montag wieder los, im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen am Mittwoch.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht viele Schulen und Lehrkräfte immer noch nicht ausreichend auf digitalen Unterricht vorbereitet – sollten ihn Infektionen in den Schulen nötig machen. GEW-Chefin Marlis Tepe kritisierte: „Die Landesregierungen haben die Ferienzeit zu wenig für die konzeptionelle Arbeit genutzt.“

Millionen-Investitionen

Ein digitaler Unterricht scheitere nicht am Willen der Lehrer, sondern an der fehlenden Infrastruktur, sagte Tepe. Nur etwa zehn Prozent der Lehrkräfte würden die notwendigen Geräte wie Tablets und Laptops durch ihre Schulen gestellt bekommen, private PCs dürften nicht genutzt werden. In den Schulen selbst müssten sich teils 1000 Kinder 100 Laptops teilen.

Der Vorsitzende des Bundeselternrates, Stephan Wassmuth, sagte der „Welt“, es sei ärgerlich, dass die Kultusminister die Sommerferien nicht dafür genutzt haben, einen verlässlichen Unterricht in Corona-Zeiten vernünftig vorzubereiten.

Nach Angaben aus den Ländern sind die Schulen inzwischen digital besser aufgestellt, sollte es wieder Schließungen und Fernunterricht geben. In NRW sollen alle Lehrkräfte und alle bedürftigen Schüler Laptops oder Tablets aus Mitteln von Bund, Land und Kommunen finanziert bekommen. Die Landesregierung sieht Investitionen in Höhe von rund 350 Millionen Euro für das digitale Lehren und Lernen vor. Den Angaben zufolge sind bislang rund 93 Prozent der Schulen ans schnelle, gigabit-fähige Internet angeschlossen oder werden es bald sein.

Inzwischen haben in Berlin den Angaben zufolge mehr als 600 Schulen Medienkonzepte eingereicht, um Mittel aus dem bundesweiten, 5,5-Milliarden-Euro schweren Digitalpakt Schule abzurufen. Die Mittel aus dem Digitalpakt – 257 Millionen Euro bis 2024 – flössen jetzt ab.

In Brandenburg wurde die Anbindung an die Schulcloud (gemeinsame Internet-Plattform) massiv ausgeweitet. Ursprünglich sollten in diesem Jahr 100 Schulen an die Cloud angeschlossen sein, inzwischen arbeiten 403 Schulen damit, 500 der 916 Schulen sollen es im neuen Schuljahr werden. Auch in Schleswig-Holstein löste Corona einen Digitalisierungsschub in Schulen aus. Das Land erhält aus dem Digitalpakt 170 Millionen Euro.

Ärzteverband lehnt Masken ab

Nordrhein-Westfalen löste mit dem Vorstoß, ältere Schüler bis 31. August auch im Unterricht Masken tragen zu lassen, eine Debatte aus. In anderen Bundesländern können die Masken im Unterricht abgenommen werden. Nun fordern auch Berliner Elternvertretungen, dass Schüler und Lehrer in der ersten Woche im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollten. Bisher ist das nur auf Fluren, der Toilette, in Aufenthalts- und Begegnungsräumen vorgesehen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) rief dazu auf, „dass in der Schule Mund- und Nasenbedeckungen getragen werden sollten, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können“. Der Vorsitzende des Bundestagsbildungsausschusses, Ernst Dieter Rossmann (SPD), forderte von den Ländern „mehr Klarheit und Gemeinsamkeit über das Hygienekonzept hinaus“.

Die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, hält Masken im Unterricht nach eigener Aussage nicht für angebracht. Sie sagte zudem, die Überlegungen für Corona-Regeln kämen „teilweise erstaunlich spät, denn das Schuljahr beginnt ja nun nicht überraschend“. Die Kultusminister hatten beschlossen, dass alle Schüler nach den Sommerferien wieder wie gewohnt in die Schule gehen sollen und dass dabei auf die Abstandsregel verzichtet werden soll. dpa

