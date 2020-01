Singend gegen die Rentenreform

Die Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich haben jetzt auch ihren eigenen Titelsong. „À cause de Macron“ heißt das Lied, das Demonstrantinnen seit einiger Zeit als Flashmob während der Proteste aufführen. Dabei tragen sie blaue Overalls, gelbe Haushaltshandschuhe und ein rotes Tuch im Haar und singen sinngemäß „Wegen Macron werden wir die großen Verliererinnen sei.“ Bei dem eingängigen Song handelt es sich um eine Art Parodie des Hits „À cause des garçons“ aus dem Jahr 1987. Damals wurde er von dem Duo Laurence Heller and Hélène Bérard gesungen.

Die Globalisierungskritiker von Attac und feministische Organisationen wollen mit dem Song anprangern, dass Frauen die großen Verliererinnen der Rentenreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seien. dpa

