So funktioniert das Asylrecht

Berlin.Das Grundrecht auf Asyl stelle er „selbstverständlich nicht in Frage“, sagt Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz. „Für mich steht aber fest, dass wir die Themen Einwanderung, Migration und Asyl nur in einem europäischen Kontext lösen können“, sagt er gestern – nachdem er mit Äußerungen vom Vorabend heftige Empörung ausgelöst hat. Ein Faktencheck:

Behauptung: Merz sagt: „Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat.“ Stimmt das?

Bewertung: Das ist eine steile These. Es gibt viele Länder, die ein Recht auf Asyl in der Verfassung verankert haben. Außerdem räumt das in allen EU-Mitgliedstaaten geltende Europarecht abgelehnten Asylbewerbern das Recht zur individuellen Klage ein.

Das Recht auf Asyl steht unter anderem in Frankreich in der Verfassung. Dem Rechtswissenschaftler Steve Meili von der Universität von Minnesota (USA) zufolge ist das allein innerhalb der Europäischen Union in insgesamt zwölf Staaten der Fall.

Behauptung: Merz sagt auch: „Dieses Individualgrundrecht auf Asyl richtet sich an alle Menschen auf der Welt, die nach Deutschland kommen wollen und einen Asylgrund vortragen.“

Bewertung: Diese Behauptung ist irreführend. Asylanträge kann man nicht irgendwo auf der Welt stellen, man muss es erst einmal nach Deutschland schaffen. Es gibt sogar ganz explizit Länder, deren Bürger kein Asyl beantragen können. Das sind alle EU-Staaten sowie Norwegen und die Schweiz, weil diese Länder die Genfer Flüchtlingskonvention umsetzen („sichere Drittstaaten“). „Asyl“ im von Merz gebrauchten Sinne, also als politisch Verfolgter, bekommt in Deutschland fast niemand. Von Januar bis Oktober waren es gerade einmal 3,8 Prozent der 63 413 Menschen, die hierzulande Schutz erhielten. Knapp die Hälfte wurde stattdessen nach der Genfer Konvention anerkannt, was ihr die gleichen Rechte verleiht, aber auch nichtstaatliche Verfolgung umfasst.

Behauptung: Merz fragt rhetorisch: „Wenn wir denn eine Lösung in Europa wollen, müssten wir dann nicht auch einen Gesetzesvorbehalt in das Grundgesetz hineinschreiben – das erfordert Zwei-Drittel-Mehrheiten im Deutschen Bundestag und im Bundesrat –, dass dieses Grundrecht auf Asyl auch unter dem Vorbehalt europäischer, gemeinsamer Regelungen steht?“

Bewertung: Es ist nicht ganz klar, was Friedrich Merz hier damit meint. Die europäischen Regelungen gibt es ja schon. Sie funktionieren allerdings als Mindeststandards. Außerdem wird seit längerem über eine Reform verhandelt. Merz könnte meinen, dass sichergestellt werden sollte, dass die deutschen Regelungen nicht darüber hinausgehen sollten. Nach Einschätzung von Rechtsexperten sind die deutschen Asylregeln bislang nicht besonders großzügig.

