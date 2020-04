So funktioniert die Corona-App

Mannheim.Eine „Corona-App“ soll dafür sorgen, dass möglichst viele Kontaktpersonen von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, zügig und anonym über ihr Risiko informiert werden. Das technische Konzept namens PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) bildet ihre Basis. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie soll die Corona-App funktionieren?

Das Prinzip ist einfach: Per Bluetooth sendet die App die eigene Kennung wie ein Signal und registriert gleichzeitig fremde Kennungen in der Nähe, die dann lokal und verschlüsselt auf dem Smartphone abgespeichert werden. Ist ein Nutzer mit dem Coronavirus infiziert, erhält er nach dem positiven Test beim Arzt einen Code, den er in die App einträgt. Daraufhin werden alle gespeicherten Kennungen der vergangenen 21 Tage automatisch darüber informiert.

Sind die gespeicherten Daten auf Personen zurückzuführen?

Nein, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht versicherte dieser Redaktion auf Nachfrage: „Wenn auf dem Projekt PEPP-PT basierend eine Corona-Warn-App entwickelt wird, werden wir sie uns im Hinblick auf Grundrechte und Datenschutz genau anschauen.“ Die Daten sollen nur anonymisiert und zeitlich befristet gespeichert werden – „und die Bildung von Bewegungsprofilen ausgeschlossen sein“.

Dass die App so funktionieren kann, bestätigt auch Viktor Nikolayev, Geschäftsführer der Mannheimer IT-Firma „inside dynamic“: Die Corona-App braucht lediglich eine lokal generierte ID, also eine Kennnummer, um andere – gespeicherte – IDs über eine Infektion zu informieren. „Dazu reicht etwa die Google- oder Apple-ID, die man beim Einrichten des Telefons bekommt.“

Warum eignet sich Bluetooth eher als GPS?

„Im Gegensatz zu GPS arbeitet Bluetooth sehr genau – es misst Abstände auf zwei bis drei Meter“, erklärt Nikolayev. Doch wie auch beim GPS-Signal muss die Bluetooth-Funktion stets eingeschaltet sein, damit die App funktionieren kann. Das führe zum größten Nachteil von Bluetooth: Der Handyakku geht dadurch schneller leer.

Was sagen Datenschützer zu der App?

„Es ist gut, dass die ursprüngliche Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn, die Überwachungsmaßnahmen vorsah, nicht weiter verfolgt wird“, sagt Dieter Kugelmann, Datenschutzbeauftragter in Rheinland-Pfalz. „Was uns generell wichtig ist, ist dass eine App pseudonymisieren kann, und so eine ID generiert wird und keine Klarnamen gefordert werden.“ Außerdem müssten die lokal gespeicherten Daten nach spätestens 21 Tagen wieder restlos gelöscht werden. Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink findet den Aspekt der Freiwilligkeit wichtig. Und er betont: „Es ist wichtig, dass die Beteiligten klipp und klar erklären, dass sie keine Zweitnutzung der Daten vorhaben, und dass die App technisch abgesichert ist.“

Können durch die freiwillige Nutzung Bürger benachteiligt werden?

Der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch befürchtet, dass Einzelpersonen stigmatisiert werden könnten, wenn sie sich die App nicht herunterladen. „Je mehr Menschen die App freiwillig herunterladen, desto mehr gerät der Einzelne unter Zugzwang.“ Ebenso berücksichtige die Lösung mit einer App nicht diejenigen, die kein Smartphone besitzen, oder Bürger, die ein Modell nutzen, auf dem die Corona-Anwendung nicht funktioniert.

Ab wann wird die App verfügbar sein?

Die App wird voraussichtlich nach Ostern zum Download bereitstehen. Laut Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) dürfte die App bereits in wenigen Tagen in Deutschland verfügbar sein – spätestens aber in Wochen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020