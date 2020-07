So geht’s nach den Sommerferien weiter

Berlin.Am Donnerstag geht Baden-Württemberg als letztes Bundesland in die Sommerferien. Für vier Tage ist ganz Deutschland im Ferienmodus, bevor am Montag in Mecklenburg-Vorpommern die Schule beginnt. Ein Blick auf die Planungen für das neue Schuljahr:

Baden-Württemberg: Schulbeginn am 14. September. Der Unterricht soll in festen Gruppen ablaufen, sodass sich die Schüler möglichst wenig durchmischen. Auf dem Schulgelände und in Gebäuden der weiterführenden Schulen soll zudem eine Maskenpflicht gelten – nicht aber im Unterricht. Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos melden. Alle Mitarbeiter an Schulen und Kitas können sich von Mitte August bis Ende September zwei Mal kostenfrei und freiwillig testen lassen.

Bayern: Schulbeginn am 8. September. Die Planungen laufen noch. Der Freistaat will im neuen Schuljahr auch Lehrkräfte ohne Lehramtsstudium einsetzen, um Stammlehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören und nicht an die Schule können, zu unterstützen.

Berlin: Schulbeginn am 10. August. In der Hauptstadt ist wieder „durchgehender Unterricht“ in „vollem Umfang“ für alle geplant. Sport-, Musik- und Theaterunterricht darf wieder stattfinden. Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist nicht gestattet.

Brandenburg: Schulbeginn am 10. August. Für Lehrer soll eine Maskenpflicht gelten. Sie können sich in der Zeit zwischen Anfang August und Ende November sechs Mal auf Kosten des Landes freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Bei den Schülern ist eine Test-Stichprobe bei einem Prozent geplant.

Bremen: Schulbeginn am 27. August. In Bremen sind möglichst feste Klassenteams vorgesehen.

Hamburg: Schulbeginn am 6. August. Auch in Hamburg ist „in allen Schulformen und Jahrgangsstufen“ Regelbetrieb geplant. Wenn die Infektionslage gleich bleibt, soll das Abstandsgebot aufgehoben werden.

Hessen: Schulbeginn am 17. August. In Hessen wird der Mindestabstand in den Klassenräumen aufgehoben, er besteht jedoch weiterhin beispielsweise bei Konferenzen. Im Musikunterricht ist gemeinsames Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten nur im Freien erlaubt. Die Schulleitung kann für die Zeiten außerhalb des Präsenzunterrichts im Klassen- oder Kursverband das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung anordnen.

Mecklenburg-Vorpommern: Schulbeginn am 3. August. Als erstes Bundesland geht Mecklenburg-Vorpommern am Montag zurück in den regulären Betrieb. Das Bildungsministerium hat die Schüler jahrgangsmäßig in Gruppen eingeteilt. Sie sollen sich möglichst nicht mischen.

Niedersachsen: Schulbeginn am 27. August. Im Moment wird aufgrund der aktuellen Infektionslage vom „eingeschränkten Regelbetrieb“ ausgegangen. Das heißt, dass auf das Abstandsgebot verzichtet wird, es aber feste Lerngruppen geben soll. Masken sollen auf den Fluren getragen werden.

Nordrhein-Westfalen: Schulbeginn am 12. August. Die rund 2,5 Millionen Schüler sollen laut Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) „in einen verantwortungsvollen Regelbetrieb zurückkehren“. Die Beschäftigten von Schulen und Kitas in können sich bis zu den Herbstferien alle 14 Tage freiwillig und kostenlos testen lassen.

Rheinland-Pfalz: Schulbeginn am 17. August. Der für das neue Schuljahr weiterentwickelte Hygieneplan sieht kein Abstandsgebot mehr vor. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) plant je nach Entwicklung der Corona-Infektionen mit zwei weiteren Szenarien: Das bisherige Nebeneinander von Präsenz- und Fernunterricht sowie temporäre Schulschließungen bei einem größeren Ausbruch.

Saarland: Schuljahr beginnt am 17. August. Der Unterricht soll in festen Gruppen innerhalb eines Jahrgangs stattfinden.

Sachsen: Schulbeginn am 31. August) Der Mindestabstand gilt nicht mehr. Die Schulleitungen können selbst festlegen, wann und wo eine Maske zu tragen ist. Wer die Schule betritt, muss sich die Hände waschen oder desinfizieren. Täglich wird dokumentiert, wer in der Schule war.

Sachsen-Anhalt: Schulbeginn am 27. August. In Sachsen-Anhalt sollen sich alle Schulen auf die Rückkehr in den Regelbetrieb vorbereiten. Gesundheitsbehörden können aber weiter lokale Schulschließungen vornehmen.

Schleswig-Holstein: Schulbeginn am 10. August. Auch in Schleswig-Holstein ist eine Aufteilung der Schüler in feste Großgruppen nach Jahrgangsstufe geplant. Innerhalb der Jahrgänge fällt die Abstandsregel.

Thüringen: Schulbeginn am 31. August. „Wir wollen am 31. August in ein normales Leben zurückkehren“ sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Sogar Klassenfahrten sollen wieder möglich sein. Tritt ein Infektionsfall auf, werden die Kontaktpersonen nach Hause geschickt, ist der Kontakt nicht nachzuvollziehen, kann es zu einer vorübergehenden Schließung kommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.07.2020