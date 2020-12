So gut war Merkel als EU-Ratspräsidentin

Angela Merkel beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. © dpa

Brüssel.Die Erwartungen konnten größer kaum sein: Bevor Deutschland Anfang Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernahm, überschlugen sich Politiker in Europa mit Hoffnungsbotschaften an Berlin. Europa aus der Rezession führen, den Kontinent einen, die EU modernisieren, nebenher den Brexit managen – das Aufgabenheft für Kanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung war prall gefüllt. Ein halbes Jahr später ist die Ernüchterung groß, einerseits. Merkel musste das Programm kurzfristig radikal ändern: Weil die Corona-Pandemie viel heftiger wütete als erwartet, war permanenter Krisenmodus gefragt statt großer Zukunftsentwürfe.

Tatsächlich ist aber die Bilanz doch besser als befürchtet. Dazu beigetragen hat die Last-Minute-Einigung beim Brexit, aber vor allem die Verständigung auf das europäische 1,8-Billionen-Euro-Finanzpaket, das wegen des gemeinsam finanzierten Corona-Aufbaufonds eine kleine Revolution bedeutet.

Trotzdem unerledigte Aufgaben

Merkel war es gelungen, durch einen persönlich vermittelten Kompromiss im Europäischen Rat die Blockade Polens und Ungarns zu beenden. Nachdem dieser Riesen-Konflikt abgeräumt war, konnten sich die EU-Staaten auch noch auf ein ehrgeiziges Klimaziel für 2030 verständigen. „Das wäre ohne die ständige Führung der Kanzlerin im Rahmen der Präsidentschaft nicht möglich gewesen“, sagt Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Auch die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley (SPD), sagt dieser Redaktion: „Es ist ein großer Erfolg der Ratspräsidentschaft, dass die EU eine solidarische, gesamteuropäische Antwort auf die Krise gibt.“

Auch von Experten kommt viel Anerkennung. „Es wurde unter schwierigen Bedingungen viel erreicht“, lobt Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. „Neben dem Krisenmanagement sind wichtige Entscheidungen gelungen.“ Janis Emmanouilidis, Studiendirektor am European Policy Centre in Brüssel, sagt: „Wir stehen besser da als vorher. Deutschland hat das Mögliche erreicht. Merkel spielte eine sehr wichtige Rolle“.

Nicht alle lassen Corona als Begründung dafür gelten, dass Berlin am Ende doch eine Reihe von unerledigten Aufgaben hinterlässt. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Nicola Beer (FDP): „Letztlich hat sich die deutsche Ratspräsidentschaft im Kreis gedreht, anstatt zum Sprung in die Zukunft anzusetzen.“

Zu den folgenreichen Versäumnissen gehöre es, dass die Konferenz zur Zukunft Europas verschoben worden sei, sagte Beer dieser Redaktion. „Die Annahme, die EU könne auf Reformen verzichten, wird Europa schmerzhaft auf die Füße fallen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020