So komme ich psychisch stabil durch die Corona-Krise

Die Corona-Krise wirkt sich massiv auf alle Lebensbereiche aus. Das reicht von der großen Politik bis in den Alltag eines jeden einzelnen. Die Unsicherheit und die abnehmenden sozialen Kontakte belasten die Seele. Die Psychologinnen Simona Maltese vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim und Ulrike Bossmann aus Karlsruhe geben Tipps, um psychisch stabil durch diese Phase zu kommen.

Bewegung

„Bewegung ist immer wichtig - und in diesen Zeiten ganz besonders“, sagt die Psychologin und angehende Psychotherapeutin Simona Maltese. Es sei wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich körperliche Aktivität positiv auf die Psyche auswirkt. Die Expertin empfiehlt, dazu an die frische Luft und idealerweise in die Natur zu gehen.

Auch das Tageslicht ist demnach für das Wohlbefinden wichtig. Wer in Quarantäne ist, solle zumindest die Fenster weit öffnen und - wo möglich - auf den Balkon oder in den Garten gehen, rät die Psychologin.

Im Internet und in sozialen Netzwerken gibt es zudem viele Sport-Videos und Trainingsprogramme, die Ideen und Anleitungen liefern. Auch Kinder brauchen die Möglichkeit, sich auszutoben. Eine Alternative zu den derzeit gesperrten Spielplätzen können beispielsweise eine Radtour oder Bewegungsspiele sein.

Grübeln stoppen

Unser Gehirn produziert immer Gedanken. „Das ist erstmal gar nicht schlimm“, sagt Ulrike Bossmann, Psychologin und Coach für Resilienz, also für psychische Widerstandskraft. Doch angesichts der vielen negativen Nachrichten rund um die Corona-Pandemie drohen viele Menschen, sich übermäßig mit Dingen zu beschäftigen, die sie nicht in der Hand haben. Das wiederum ruft viele negative Emotionen hervor, etwa Ängste oder das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. „Wenn ich merke, diese Gedanken tun mir nicht gut, das bringt mich nicht weiter, sollte ich bewusst einen Grübelstopp einlegen“, sagt Bossmann. Dazu empfiehlt sie, sich ein großes, rotes Stopp-Schild vorzustellen und sich dann bewusst etwas anderem zu widmen. Man könne beispielsweise ein Buch lesen oder Freunde anrufen.„Durch positive Gefühle werden negative Gefühle abgepuffert“, w eiß die Expertin.

Eine weitere Alternative ist, sich auf ein lösbares Problem zu konzentrieren. Etwa: Wie schaffen wir es, mit der Oma in Kontakt zu bleiben? (Anrufen, einen Brief schreiben, ihr ein Tablet organisieren?) Oder: Wer kann den Einkauf übernehmen?

Medienkonsum überdenken

Maltese rät dringend dazu, nicht den ganzen Tag am Live-Ticker zum Thema Corona zu sitzen. „Wenn man den ganzen Tag die Schreckensmeldungen aus der ganzen Welt hört, dann macht das etwas mit uns, auch mit psychisch Gesunden“, gibt sie zu bedenken. Eine Möglichkeit sei, sich vielleicht zweimal am Tag aus verlässlicher Quelle Informationen zu holen - und sich dann aber wieder anderen Themen zuzuwenden. „Das ist wichtig für die psychische Gesundheit.“ Und das Leben gehe schließlich auch außerhalb von Corona weiter, betont sie.

Selbst nicht zu kurz kommen

Wichtig ist es den Expertinnen zufolge, auch mal abzuschalten. Bossmann etwa empfiehlt, auf sich selbst zu achten und zu schauen, wie man Kraft tanken kann. „Es ist wie im Flugzeug, ich muss mir erst selbst die Atemmaske aufziehen, bevor ich anderen helfen kann“, sagt sie. In diesem Punkt habe die Krise auch etwas Positives. „Sie zwingt uns zu hinterfragen, was uns gut tut.“

Hilfreich kann es nach Aussagen von Maltese sein, sich auf seine Ressourcen zu besinnen. „Man sollte sich fragen: Mit was habe ich früher schon Krisen überstanden, was hat mir früher geholfen und gut getan?“ Die Antworten können je nach Persönlichkeit sehr unterschiedlich ausfallen: Manch einer möchte vielleicht etwas ganz Neues lernen, andere genießen es, ein besonderes Essen zu kochen und wieder andere fühlen sich durch Entspannungsübungen gestärkt.

Sozialkontakte

Der Mensch ist ein soziales Wesen, und entsprechend schwierig sind die aktuellen Kontaktbeschränkungen. Doch es gibt viele Möglichkeiten, sich nah zu bleiben. Diese reichen - ganz altmodisch - vom handgeschriebenen Brief über das Video-Telefonat bis zum per Skype übermittelten Dinner mit dem befreundeten Paar. „Man kann sich auch ein Brettspiel aufbauen und das mit Freunden spielen“, sagt Bossmann. Voraussetzung ist lediglich, dass jeder das Spiel zu Hause hat und die Züge für den anderen jeweils mitzieht. „Dabei fühlt man: Wir sind nicht allein“, sagt die Psychologin.

Tagesstruktur - Ziele setzen

„Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle“, weiß Bossmann. Beides aber erleben wir in der Corona-Krise als gefährdet. „Gewohnheiten können da sehr helfen, denn sie geben Orientierung“, sagt sie. Das sieht auch Maltese so. Eine Tagesstruktur sei „unerlässlich - gerade in diesen Zeiten, in denen viele im Homeoffice arbeiten und die Kinder zu Hause sind, gibt eine Tagesstruktur Sicherheit.“ Die Expertin empfiehlt, die üblichen Arbeits- und Essenszeiten einzuhalten. Statt im Pyjama rumzuhängen, solle man sich ordentlich anziehen und sich auch zu Hause pflegen. Den ganzen Tag im Bett zu verbringen und Netflix zu sehen „wirkt sich langfristig negativ auf die Stimmung aus oder fördert das Gefühl von Hilfslosigkeit“, betont sie.

Wichtig ist es auch, sich realistische Ziele für den Tag zu setzen, etwa mit To-do-Listen. Indem man den Tag plane, gewinne man auch wieder das Gefühl von Kontrolle zurück und fühle sich nicht so ausgeliefert. Wichtig sei aber auch, den Tag nicht zu überfrachten, rät Bossmann. „Ich sollte nicht nur danach fragen, was ich erledigen kann, sondern auch, was ich lassen kann.“

Werte leben

Eine Möglichkeit, diese Krise zu bewältigen, ist es, sich selbst im Kampf gegen die Krise zu engagieren. „Wenn man selbst einen Beitrag leistet, hilft das sehr“, sagt Bossmann. Möglichkeiten gibt es viele: Etwa für den älteren Nachbarn einkaufen, Atemschutz nähen, in der Landwirtschaft helfen oder auch nur Ärzten, Ärztinnen und Pflegekräften vom Balkon Beifall klatschen. Denn auch das lindert das Gefühl, der Krise tatenlos zusehen zu müssen und schafft ein Gefühl von Selbstwirksamkeit.

Zukunftsperspektive

„Diese Krise fordert uns heraus und sie verändert uns. Wie wissen nicht, wann sie vorüber geht, wir wissen aber, dass sie vorübergehen wird“, sagt Maltese. Und da könne man jetzt schon überlegen: Worauf freue ich mich? Was möchte ich dann tun? Dann sieht auch der Blick in die Zukunft nicht mehr ganz so düster aus.

