So sehen die Beschlüsse von Bund und Ländern aus

Berlin.Fast elf Stunden Ringen, dann eine Vierer-Not-Telefonschalte von Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Vize-Kanzler Olaf Scholz und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller, um den Corona-Gipfel zu retten. Dabei waren sich Bund und Länder anfangs schnell einig. Der Lockdown wird bis 14. Februar verlängert. Und er wird teilweise härter.

Warum mutet die Politik den Bürgern noch mehr zu? Die Zahlen sinken doch ... Die Kanzlerin verwies auf die neuen, hochinfektiösen Virus-Mutationen. Diese bedrohten alle Erfolge. Manuela Schwesig legte sich mal wieder mit Merkel an. Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin schimpfte, Kinder würden ständig ohne ausreichende, wissenschaftliche Datenlage als Virenschleudern angeprangert und bestraft, „aber in der Arbeitswelt bleibt alles beim Alten“. Merkel soll darauf erbost geantwortet haben: „Ich lasse mir nicht anhängen, dass ich Kinder quäle.“ Dicke Video-Luft, die „Viererbande“ musste ran. Ergebnis: Schulen und Kitas bleiben zu. Die Beschlüsse im Einzelnen:

Masken

Die Maskenpflicht in Geschäften sowie Bussen und Bahnen wird verschärft: Kunden und Fahrgäste müssen nun medizinische Masken mit hohem Schutzstandard tragen. Eine Stoffmaske reicht nicht länger aus. Allerdings werden anders als Bayern nicht die teureren und anspruchsvollen FFP-2-Masken vorgeschrieben. Alternativ können die Bürger auch OP-Masken tragen. Für das Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen legen Bund und Länder höhere Maßstäbe an: Die Pfleger sollen beim Kontakt mit den Bewohnern eine FFP2-Maske tragen. Die Bundesregierung schätzt aktuell die Produktionskapazitäten auf jährlich rund 2,5 Milliarden Masken, die am Markt zur Verfügung stehen. Davon entfallen rund 1,75 Milliarden auf OP-Masken und rund 750 Millionen auf FFP2- und FFP3-Masken.

Homeoffice

Per Verordnung soll geregelt werden, dass Arbeitgeber überall dort, wo es machbar ist, ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen. Die ausdrückliche Bitte: Arbeitnehmer sollten dieses Angebot dann auch zahlreich nutzen. Dort, wo Homeoffice nicht möglich ist, muss die Belegung in den Räumen reduziert werden. Wo die Mitarbeiter Mindestabstände nicht einhalten können, müssen medizinische Masken (keine Stoffmasken) getragen werden. Sie sollen vom Arbeitgeber bereitgestellt werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat bereits den Entwurf für eine neue Arbeitsschutzverordnung vorgelegt. Neben der Homeoffice-Pflicht wird (ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner) eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern für jeden Beschäftigten festgeschrieben, die nicht unterschritten werden darf, „soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen“. Heil will zudem ab einer 50er-Inzidenz verbieten, das Mitarbeiter in Kantinen oder Pausenräumen gemeinsam Kaffee trinken oder essen. Um in Stoßzeiten das Gedränge in Bussen und Bahnen zu reduzieren werden die Arbeitgeber aufgefordert, flexible Arbeitszeiten so einzusetzen, dass der Pendlerverkehr am Morgen und am Abend entzerrt wird.

Private Kontakte

Um private Kontakte weiter zu reduzieren, sollen auch in den kommenden Wochen Treffen nur zwischen den Mitgliedern eines Haushalts mit einer weiteren Person erlaubt sein. Dies allerdings, so der Appell, sollten möglichst immer dieselben Personen sein: Es trage „erheblich zur Reduzierung des Infektionsrisikos bei, wenn die Zahl der Haushalte, aus der die weiteren Personen kommen, möglichst konstant und möglichst klein gehalten wird“, heißt es im Beschlusspapier.

Ausgangsbeschränkungen

Schon beim letzten Treffen hatte Merkel eine deutlich radikalere Beschränkung des Bewegungsradius gefordert – und war am Widerstand der Länder gescheitert. Auch diesmal hatte das Kanzleramt vorgeschlagen, Ausgangssperren und Radiusbeschränkungen öfter als bislang einzusetzen: In Landkreisen, die wegen ihrer hohen 7-Tages-Inzidenz bis Mitte Februar absehbar die Inzidenz von 50 nicht unterschreiten können, sollten die Länder nunmehr auch unterhalb einer Inzidenz von 200 Ausgangs- und Radiusbeschränkungen auf 15 Kilometer um den Wohnort einführen. Die Länder lehnten ab. Beide Begriffe tauchten am Ende nicht mehr auf – stattdessen einigten sie sich eher vage darauf, möglichst viel zu tun, um überall bis Mitte Februar eine 50er-Inzidenz zu erreichen.

Schulen und Kitas

Bis zum 14. Februar sollen Kitas grundsätzlich geschlossen bleiben, in den Schulen bleibt die Präsenzpflicht aufgehoben. Diese Regelungen gelten im Prinzip bereits jetzt schon, wurden von den Ländern bislang aber sehr unterschiedlich streng umgesetzt. Bereits jetzt gibt es keine gemeinsame Linie bei den Schulen: Während einige Ländern die Schulen bis auf die Notbetreuung geschlossen halten, gehen etwa in Sachsen seit Montag Zehntausende Schüler von Abschlussklassen wieder in die Schulen, in Niedersachsen und Hessen sitzen viele Grundschüler wieder im Präsenzunterricht. Diesmal einigte sich die Runde auf eine „restriktive Umsetzung“ dieser Maßnahme. Ob diese Zusatzformel Auswirkungen im Schulalltag der Länder hat, muss sich erst noch zeigen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verteidigte die Beschlüsse, forderte aber auch klare Perspektiven: „Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, müssen Kinderbetreuungsangebote dann mit als erstes wieder öffnen“, sagte sie dieser Redaktion. „Es braucht dafür Öffnungsperspektiven, wie der Betrieb in den Einrichtungen schrittweise und vor allem sicher wieder hochgefahren werden kann.“ Je länger die strikten Kontaktbeschränkungen gelten, desto schwerwiegender seien die Auswirkungen auf Kindeswohl und Kinderschutz.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021