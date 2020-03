„So viele Fragen beantworten, wie Kinder stellen“

Heidelberg.Vor allem keine Angst machen – das rät die Psychologin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Helena Dimou-Diringer Eltern, die ihre Kinder über das Coronavirus aufklären.

Frau Dimou-Diringer, sollten Eltern mit ihren Kindern über das Coronavirus sprechen?

Helena Dimou-Diringer: Auf jeden Fall. Eltern sollten ihren Kindern dieses Thema nicht verschweigen. Sonst entwickeln sie mit den Informationsbruchstücken, die sie aufschnappen, Horrorszenarien. Stattdessen sollten Eltern ihre Kinder sachlich aufklären und sich gegebenenfalls gemeinsam mit ihnen über das Virus informieren.

Wie sollte man das machen?

Dimou-Diringer: Das hängt immer vom Alter des Kindes ab. Jugendliche informieren sich oft schon selbst, kleinere Kinder schnappen einzelne Informationen auf. Ganz wichtig ist, dass man die Kinder beruhigt. Studien zeigen ja, dass sie meist nur Träger sind und selbst nicht krank werden. Generell lautet die Faustregel: Man soll so viele Fragen beantworten, wie die Kinder stellen. Wenn das Gehirn mehr Information braucht, fragen Kinder ja immer weiter nach.

Die Risiken sollte man Kindern doch sicher nicht vorenthalten...

Dimou-Diringer: Wenn ich nicht an einer Vorerkrankung leide, in Risikogebieten war oder Kontakt zu Infizierten hatte, ist das Risiko bisher ja recht gering. Eltern sollten sachlich darstellen, dass es sich um ein Virus handelt, das ansteckend ist und zu einer Krankheit führen kann, wie viele andere Viren auch. Dann würde ich auf Übertragungsmöglichkeiten und Hygieneregeln eingehen; also sorgfältiges Händewaschen – etwa so lange, wie es dauert, zwei Mal „Happy Birthday“ zu singen – und in die Armbeuge niesen.

Was können Eltern tun, um Kindern die Angst, etwa durch Berichte in sozialen Medien oder im Freundeskreis, zu nehmen?

Dimou-Diringer: Bei einem milden Verlauf fühlt sich eine Erkrankung durch das Coronavirus wie eine leichte Erkältung an. So kann man die Krankheit in Relation setzen, die meisten Kinder hatten ja schon einmal eine Erkältung. Ich würde außerdem aktuelle Zahlen zum Coronavirus zeigen, nicht nur die der Erkrankten und der Todesfälle, sondern auch die Anzahl der Menschen, die bisher wieder genesen sind. Es ist wichtig, den Schwerpunkt nicht immer nur auf das Negative zu setzen.

Viele Großeltern gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe. Wie kann man Kinder dafür sensibilisieren, ohne ihnen Angst zu machen?

Dimou-Diringer: Ich denke, Kinder über die Übertragungsmöglichkeiten aufzuklären und ihnen Hygienemaßnahmen zu vermitteln ist auch hier der beste Weg. Ich minimiere ja das Risiko, indem ich zum Beispiel meine Hände wasche, bevor ich Oma und Opa besuche. Familien, die aus Risikogebieten zurückgekehrt sind, sollten lieber zuhause bleiben, um die Infektionskette möglichst gering zu halten und so Risikopatienten zu schützen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020