So wirkt sich Corona auf die Arbeit aus

Wiesbaden.Corona hinterlässt auf dem Arbeitsmarkt deutliche Spuren. Das geht aus den Verdienstzahlen des Statistischen Bundesamts hervor. So sind die Reallöhne im dritten Quartal 2020 insgesamt um 1,3 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal. Menschen mit geringerem Einkommen sind stärker betroffen als andere. Die Reallöhne von angelernten Arbeitnehmern sanken im Vergleich zum Herbst 2019 um zwei Prozent, von solchen in leitenden Funktionen nur um 0,5 Prozent.

Bei dem vom Lockdown besonders betroffenen Gastgewerbe lag die Wochenarbeitszeit um elf Prozent niedriger als im Vorjahresquartal. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten, die in der Gastronomie tätig sind, ist im Vergleich zu 2019 um knapp ein Drittel gesunken.

Geringere Löhne im Osten

Die am zweithäufigsten von Corona betroffene Berufsgruppe sind Menschen, die in „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ arbeiten. Hier liegt der Personalschwund bei 7,7 Prozent. Die bezahlte Wochenarbeitszeit ist um 5,6 Prozent auf 32,5 Stunden pro Woche zurückgegangen. Verdienten vollzeitbeschäftigte Künstler im dritten Quartal 2019 durchschnittlich 4068 Euro brutto (ohne Sonderzahlungen), so waren es ein Jahr später nur 3667 Euro.

Die Formel „Im Osten wird mehr gearbeitet und weniger verdient“ gilt weiterhin. So betrug die Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland (ohne Berlin) im Schnitt 38,9 Stunden, in Westdeutschland 38 Stunden. Am meisten gearbeitet wird in Sachsen-Anhalt (39,4 Stunden pro Woche), am wenigsten in Baden-Württemberg (37,5 Stunden pro Woche). Der Bruttomonatsverdienst lag im alten Bundesgebiet bei durchschnittlich 4295 Euro (mit Sonderzahlung), in den neuen Länder bei 3415 Euro. ZRB

