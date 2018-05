Söder geht auf Prag zu

Anzeige

Augsburg.Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Beziehungen zwischen Bayern und Tschechien weiter verbessern. Beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg sagte Söder am Sonntag, der Kontakt sei gut, könne aber besser werden. Der neue Ministerpräsident kam erstmals als offizieller Schirmherr der Vertriebenengruppe zu einem Sudetendeutschen Tag. Der Freistaat hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die Schirmherrschaft für die Volksgruppe übernommen.

Die Beziehungen zwischen München und Prag waren sehr lange wegen der Vertreibung und Enteignung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg belastet. Erst in den vergangenen Jahren näherten sich die Nachbarn einander an.

Der Sprecher der Sudetendeutschen, der CSU-Politiker Bernd Posselt, hatte am Samstag erklärt, die Sudetendeutschen würden ihr jährliches Pfingsttreffen gerne einmal in Tschechien veranstalten. Die Volksgruppe wolle sich auch bemühen, dass ihre Kultur in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen werde. Söder will die Idee der Sudetendeutschen unterstützen. dpa