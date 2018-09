Söder mit schlechtestem Imagewert unter den Spitzenpolitikern

Mannheim.CSU-Regierungschef Markus Söder hat den mit Abstand schlechtesten Imagewert der Spitzenpolitiker im Bundesland Bayern. Trotzdem liegt Söder weit vorn in der Gunst der Befragten, wenn es um die Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten geht. Verglichen mit der Überlegenheit früherer CSU-Regierungschefs kann er aber nur bedingt überzeugen.

Image von Spitzenpolitikern

Zur geringen Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit kommt bei der CSU die ausgesprochen niedrige Reputation des Regierungschefs: Markus Söder wird auf der +5/-5-Skala mit lediglich 0,3 bewertet – der mit großem Abstand schwächste Imagewert für einen bayerischen Ministerpräsidenten seit Beginn unserer Bayern-Umfragen Anfang der 1980er Jahre. Unter CSU-Anhängern bei 2,8, erreicht Söder unter allen anderen Wahlberechtigten schwache bis sehr negative Werte, die unter Grünen-Anhängern mit -2,3 besonders kritisch ausfallen.

Bemerkenswert ist zudem die Beurteilung des CSU-Vorsitzenden: Horst Seehofer, als Ministerpräsident vor der Landtagswahl 2013 noch bei 1,9, wird in Bayern jetzt mit nur -0,6 fast so schlecht wie zuletzt in Deutschland insgesamt (Politbarometer Sep-I: -0.9) verortet. Die CSU-Anhänger bewerten den eigenen Parteichef nur mit mäßigen 1,4. Konträr zu seinem republikweit hohen Zuspruch aus dem AfD-Lager hat Seehofer unter bayerischen AfD-Anhängern ein nur schwach positives Ansehen, alle anderen Wahlberechtigten sehen Seehofer sehr negativ. Angela Merkel wird in Bayern von den CSU-Anhängern mit 1,2 ähnlich bewertet wie Seehofer, besitzt aber mit 0,6 unter allen Wahlberechtigten sichtbar höhere Reputation als der CSU-Chef. Für die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen sowie für die beiden Grünen-Spitzen Katharina Schulze und Ludwig Hartmann ist mangels Bekanntheit kein belastbarer Imagewert ausweisbar.

Gewünschte/r Ministerpräsident/in

In der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten liegt Markus Söder zwar sichtbar vor seinen – arithmetisch eher theoretischen – Herausforderern, kann aber auch hier verglichen mit der Überlegenheit früherer CSU-Regierungschefs nur bedingt überzeugen: Könnten sich die Befragten direkt entscheiden, hätten 50% lieber Markus Söder (CSU) und 26% lieber Natascha Kohnen (SPD) als Regierungschef bzw. -chefin, 5% wollen explizit „keinen von beiden“ und 15% können nicht antworten, weil sie Kohnen nicht kennen. In der Konstellation Markus Söder versus Ludwig Hartmann (Grüne) favorisieren 42% den Amtsinhaber, 19% sind dann für Hartmann, 3% sagen „keinen von beiden“ und 30% können sich mangels Bekanntheit des grünen Spitzenkandidaten auch hier nicht festlegen.

Themen und Parteikompetenzen in Bayern

Ihre ungewohnten relativen Defizite bei der Leistungsbeurteilung sowie beim politischen Spitzenpersonal kann die CSU partiell mit politischem Sachverstand kompensieren: Beim Top-Thema Flüchtlinge sowie beim Thema Bildung und Schule bekommt sie deutlich mehr Zuspruch als Grüne, SPD oder AfD. Wirtschaftspolitisch gilt die CSU unangefochten als führend, wobei Ökonomie oder Arbeitsmarkt nicht zu Bayerns aktuell wichtigsten Problemen gerechnet werden. Hierzu zählen die Bürgerinnen und Bürger dagegen mit Nachdruck den Bereich Mieten und Wohnungsmarkt – einem Politikfeld, in dem sich die bayerische SPD vergleichsweise stark profilieren kann.

Die wichtigsten Probleme (max. zwei Nennungen):

- Flüchtlinge/Asyl/Ausländer/Integration (37%)

- Wohnungsmarkt/Mieten (24%)

- Bildung/Schule (13%)

- Rente/Alterssicherung (11%)

- Umwelt/Klima/Energiewende (9%)

Parteikompetenzen:

- Flüchtlinge und Asyl: CSU 34%, SPD 13%, FW 3%, Grüne 17%, FDP: 3%, AfD 8%, Sonstige 2%, keine Partei/weiß nicht 20%.

- Wohnungsmarkt: CSU 22%, SPD 23%, FW 5%, Grüne 8%, FDP: 2%, AfD 1%, Sonstige 3%, keine Partei/weiß nicht 36%.

- Bildung und Schule: CSU 30%, SPD 18%, FW 9%, Grüne 11%, FDP 5%, AfD 1%, Sonstige 2%, keine Partei/weiß nicht 24%.

- Wirtschaftspolitik: CSU 49%, SPD 8%, FW 3%, Grüne 3%, AfD 0%, Sonstige 1%, keine Partei/weiß nicht: 33%.