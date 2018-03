Sogar die „jungen Wilden“ sind zufrieden

Anzeige

Zurück zu Dobrindt. Der hatte ein solches Amt auch schon inne: von 2009 bis 2013 war er CSU-Generalsekretär. Er wolle Kramp-Karrenbauer daher einen „positiv gemeinten Ratschlag“ geben: In einer solchen Position müsse man „General gegenüber dem politischen Gegner und Sekretär gegenüber der eigenen Partei sein“. Ginge es nach dem Bajuwaren, müsste Kramp-Karrenbauer die CDU wieder so positionieren, dass sie das gesamte Spektrum „von der Mitte bis zur demokratischen Rechten“ abdeckt. Auf das Konservative dürfe man nicht verzichten, so der konservative Revolutionär Dobrindt. Und in Kramp-Karrenbauer sieht er darin offenbar eine Verbündete – anders als in Merkel.

