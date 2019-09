Solidarität gefordert

Berlin.Vor einem von Deutschland und Frankreich initiierten Innenministertreffen zur Rettung von Bootsmigranten im Mittelmeer haben Menschenrechtler eine solidarische europäische Lösung eingefordert. Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland erwartet „einen Ad-hoc-Mechanismus von aus Seenot geretteten Menschen, der eine rasche und unkomplizierte Aufnahme sicherstellt“. Am Montag will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit Vertretern aus anderen EU-Ländern über einen kurzfristigen Verteilmechanismus beraten. Damit soll verhindert werden, dass jedes Mal, wenn ein Schiff Flüchtlinge an Bord nimmt, langwierige Verhandlungen darüber beginnen, wer sie aufnimmt. Die Ergebnisse sollen am 8. Oktober beim Treffen der EU-Innenminister vorgestellt werden. dpa

