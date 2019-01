Soll Datenschutz strenger reguliert sein?

Ein 20 Jahre alter Schüler aus Hessen soll in den vergangenen Tagen für einen Datenskandal gesorgt haben. Nach seinem mutmaßlichen Hacker-Angriff stellte er teils sehr private Informationen von Prominenten und Politikern ins Internet. Durch die aktuellen Vorgänge hat die Debatte um die Rolle des Datenschutzes noch einmal Fahrt aufgenommen. Muss der Staat strengere Regeln aufstellen?

Es ist naiv, zu sagen: In der Datensicherheit ist jeder seines Glückes Schmied. Klar: Man muss auf seine Daten achten – analog und digital. Aber welche Daten nach welchem Klick von wem gespeichert und weitergereicht werden – das weiß der Internet-Nutzer meist nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick.

Bisher hat man die Wahl: Daten preisgeben oder in der Stadt einkaufen. Von Google beobachtet werden oder ein anderes Handy ohne Android-Betriebssystem kaufen. Digitale Nacktheit akzeptieren oder analog leben. Sollen diejenigen, die ihre Daten für sich behalten wollen, die digitale Welt verlassen? Nein, der Staat sollte sie schützen! Datenschutz ist europäisches Grundrecht (Artikel 8 EU-Grundrechtecharta). Wenn man sich durch zig Seiten Behörden-Sprech wühlen muss, um zu erfahren, was mit den Daten passiert, ist das ein Versäumnis der Politik. Lächerlich zu glauben, jeder verstünde solchen juristischen Kauderwelsch.

Ein 20-Jähriger konnte Unmengen an Daten stehlen und kaufen. Der Skandal zeigt, wie wenig für den Schutz getan wird – von der Politik. Der Staat muss die Unternehmen in die Mangel nehmen. So viele Daten wie bisher braucht der Online-Händler nicht. Auch muss man prominenter und verständlicher über die Datennutzung informiert werden. Außerdem: härtere Strafen für Daten-Diebe. Damit auch der spätpubertäre Schüler versteht, dass so ein Streich eine schwere Straftat ist.

