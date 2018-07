Soll der Notaufnahmen-Besuch Geld kosten?

Anzeige

Kliniken kritisieren, dass Patienten in die Ambulanzen kommen, die kein Notfall sind und vom Hausarzt behandelt werden könnten. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, bringt eine Gebühr ins Spiel. Einer seiner Kollegen schlägt 50 Euro vor. Was spricht dafür, was dagegen?

Halt, stopp, nein, ganz ruhig: Es geht nicht darum, dass jeder Patient in der Notaufnahme 50 Euro zahlen muss. Es geht darum, dass die Menschen eine Gebühr bezahlen sollen, die unnötig in die Notaufnahme kommen; die also die Feuerwehr anrufen, obwohl es gar nicht brennt, sondern ein Falschparker ihre Einfahrt versperrt; die die Polizei alarmieren, nicht weil sie überfallen worden sind, sondern weil der Hund der Nachbarin schon wieder im Vorgarten sein Geschäft verrichtet hat; also um die Menschen, die das Gesundheitssystem ausnutzen und es damit belasten – auf Kosten derer, die wirklich mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen Hilfe in einer Klinik suchen.

Und leider gibt es heutzutage ziemlich viele solcher Schlaumeier. Wenn Ärzte und ihre Vertreter davon sprechen, dass 90 Prozent aller „Notfälle“ keine sind, dass sie oftmals Husten und Heiserkeit behandeln, dann ist es Zeit zum Eingreifen. Auch wenn dabei natürlich der Grundsatz gelten muss: im Zweifel für den Patienten, also gegen die Gebühr. Eine abschreckende Wirkung würde die „Strafzahlung“ dennoch entfalten. Weil sie all jene abhalten könnte, die nur in die Klinik kommen, weil sie sich nicht an Sprechzeiten halten wollen oder hoffen, sich so nervige Warterei zu ersparen.