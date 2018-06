Sollte der 17. Juni wieder Feiertag sein?

Anzeige

Dabei ist die deutsche Geschichte nicht reich an derartigen Fanalen der Freiheit. Die wenigen, die es gibt, sollten gehegt werden. Der 17. Juni gehört dazu. Dass er gescheitert ist – ein beliebter Einwand –, mindert seine Bedeutung nicht, ganz im Gegenteil: Scheitern auf Grund von Aussichtslosigkeit kann erst recht moralische Kraft verleihen. Wer etwa wollte bestreiten, dass der Aufstand im jüdischen Ghetto von Warschau gegen die Nazis 1943 eine Heldentat der Geschichte ist, obwohl aussichtslos und daher gescheitert?

Natürlich muss man sich eine angemessene Form überlegen, den 17. Juni zu begehen. Er war und wird kein Feiertag wie der 14. Juli in Frankreich, der mit Tanzveranstaltungen bejubelt wird. Doch er sollte auch nicht so abgehalten werden wie früher – in schauderhaften Gedenkstunden mit salbungsvollen Reden vor gefrackten Ehrengästen.

Doch allein die Existenz dieses Feiertags wäre sinnvoll, weil ein Stolperstein im Kalender. Wenn jedes Jahr ein paar Leute fragen „He, warum ist heute frei? Was war da?“ und andere dies erläutern, dann hätte er seinen Zweck schon erfüllt: Zu zeigen, dass Freiheit, Demokratie und Menschenrechte niemals und nirgendwo selbstverständlich sind.

