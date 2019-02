Sonderbriefmarke zum Gipfel

Das Gastgeberland Vietnam würdigt den Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi mit einer Sonder-Briefmarke. Vertreter des Informations- und des Außenministeriums stellten die Marke im Wert von 4000 Dong (0,15 Euro) gestern in der vietnamesischen Hauptstadt vor. Sie zeigt zwei ineinandergreifende Hände in einem stilisierten Herz. Die Hände sind in den Farben der Flaggen Nordkoreas und der USA dargestellt. Links oben auf der Briefmarke ist die Flagge Vietnams abgebildet, daneben eine Friedenstaube und die englische Aufschrift: „Partnerschaft für nachhaltigen Frieden“. Trump und Kim wollen heute und morgen zusammenkommen. dpa

