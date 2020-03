Berlin.Angesichts des Migrantenandrangs an der griechischen EU-Außengrenze droht die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag mit einer Schließung der deutschen Grenzen. „Die Botschaft muss eine ganz klare sein: Wenn es uns nicht gelingt, die europäische Außengrenze effektiv zu schützen, dann kann das nur bedeuten, dass wir die deutsche Grenze engmaschig kontrollieren müssen und dort auch zu Zurückweisungen kommen müssten“, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) am Dienstag am Rande einer Sitzung von CDU und CSU in Berlin.

Lindner fordert EU-Sondergipfel

Innenminister Horst Seehofer warnte vor einem schlimmeren Szenario als bei der Flüchtlingskrise 2015 – damals waren rund 890 000 Migranten und Schutzsuchende nach Deutschland eingereist. „Wir müssen klar machen, dass unsere Grenzen nicht geöffnet sind“, mahnte der CSU-Politiker laut Teilnehmern in der Fraktionssitzung, dieses Thema in den Griff zu bekommen. „Sonst haben wir 2015 plus.“

Vertreter von Grünen, SPD und Linken plädierten für eine Aufnahme von Geflüchteten. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner warnte vor einem Kontrollverlust bei der Einwanderung und forderte einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der EU. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020