Sorge in Bayern und Sachsen: Deutschland schottet sich ab

Berlin.Trotz deutschlandweit sinkender Corona-Zahlen sind Bundesländer mit Grenzen zum Ausland alarmiert. Vor allem Bayern und Sachsen schauen mit Sorge auf die Nachbarländer Österreich und Tschechien: Beide haben zum Teil sehr hohe Zahlen von Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz). Zudem breitet sich in Tirol die wesentlich ansteckendere südafrikanische Virus-Mutation aus, in Tschechien der britische Typ. Deshalb führten Bayern und Sachsen ab Sonntag strenge Grenzkontrollen bei Einreisenden aus Tirol und Tschechien ein.

In einigen Gebieten ist die Lage besonders kritisch. So wies der nordostbayerische Landkreis Tirschenreuth am Sonntag mit knapp 310 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland auf. Landespolitiker erklären dies mit den Grenzpendlern aus Tschechien. Die tschechische Region Eger kommt etwa auf eine Inzidenz von rund 1100. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) rechtfertigt die Grenzkontrollen mit Blick auf die Zahlen in Tschechien. Im Landkreis Leipzig betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag 118,9.

Seit der Nacht zu Sonntag kontrolliert die Bundespolizei auch am größten Verkehrsflughafen in Frankfurt Flugreisende aus Österreich und Tschechien. Dabei werde auch geprüft, ob die Touristen einen negativen Corona-Test und eine digitale Einreiseanmeldung vorweisen können, hieß es. Die Deutsche Bahn stellte ihre Regional- und Fernverkehrsverbindungen nach Tirol und Tschechien ein.

Ausnahmen für relevante Berufe

In ganz Deutschland hat sich die Lage entspannt: Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Sonntag auf 57,7. Mit Baden-Württemberg (48,4) und Rheinland-Pfalz (46,6) lagen zwei Bundesländer unter der Marke von 50. Diese galt bislang als Schwelle, unter der Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich seien. Aus Sorge über die wesentlich ansteckenderen britischen und südafrikanischen Virus-Mutationen legte die letzte Bund-Länder-Konferenz jedoch den strengeren Inzidenz-Wert von 35 fest. Bayern und Sachsen sind mit Grenzkontrollen vorgeprescht, aber auch andere Länder spielen mit dem Gedanken, sich gegen Corona-Mutationen abzuschotten.

An den Grenzen zu Tschechien und Österreich gelten seit der Nacht zu Sonntag strenge Kontrollen, um ein Einschleppen von Corona-Mutationen über die Grenze einzudämmen. Nach Angaben der Bundesregierung dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnrecht und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Zuvor waren Tschechien, Tirol und die Slowakei als „Virusvarianten-Gebiete“ eingestuft worden. Ausnahmen soll es laut den Landesregierungen in Bayern und Sachsen für „systemrelevante Berufsbranchen“ geben. Dazu zählen in Bayern Berufspendler aus Heil- und Pflegeberufen, Lkw-Fahrer sowie Beschäftigte in Betrieben wie Wasserwerken, Elektrizitätswerken und in der Lebensmittelproduktion. In Sachsen dürfen Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegewesen sowie in landwirtschaftlichen Betrieben einreisen. Voraussetzung für die Einreise ist ein maximal 48 Stunden alter negativer Corona-Test sowie eine Bescheinigung des Arbeitgebers wie zum Beispiel ein Arbeitsvertrag. Zudem muss sich jeder digital vor der Einreise anmelden.

Abstimmung mit Nachbarländern

In Stuttgart schließt man eine Abriegelung der baden-württembergischen Grenzen nicht aus. Wenn sich die Virus-Mutationen in den Nachbarländern immer stärker ausbreiteten, „kann das natürlich im Extremfall auch zu Grenzschließungen führen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Im Unter-Elsass sorgte die britische Virus-Mutante für große Nervosität. Kretschmann sagte zu, sich mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland wegen der Grenze zu Frankreich absprechen zu wollen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte: „Wir wollen nicht, dass die Grenzen wieder geschlossen werden, sondern wir wollen gemeinsam managen, dass wir es schaffen, die Pandemie zu bewältigen.“ Man sei in engem Austausch mit den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg und Belgien und berate sich über das gemeinsame Vorgehen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schließt erneute Grenzkontrollen zu Frankreich oder Luxemburg nicht aus. Mit Blick auf sich ausbreitende Virus-Mutationen in Europa erklärte Hans: „Wenn es krasse Unterschiede gibt zwischen den Inzidenzen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben.“ Er betonte aber, dass es im Saarland keine „Grenzen mit Schlagbäumen“ mehr gebe. In der an das Saarland angrenzenden Region Grand Est betrug die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt um die 200 – mit einer starken Verbreitung der britischen Virusmutante.

Trotz der in Dänemark steigenden Zahl von Infektionsfällen mit der in Großbritannien zuerst aufgetauchten Corona-Mutante hat sich der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) gegen schärfere Grenzkontrollen im Norden ausgesprochen: Dänemark habe eine Sieben-Tage-Inzidenz, die inzwischen knapp unter 50 liege. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz Schleswig-Holsteins betrage 57. „Da machen Grenzkontrollen überhaupt keinen Sinn“, sagte Garg dieser Redaktion. Die britische Mutation findet sich in Dänemark mittlerweile in mehr als jeder vierten analysierten Corona-Probe.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.02.2021