Sorge um deutsche Soldaten durch US-Rückzugspläne

Bundeswehrsoldaten im Feldlager Kundus (Afghanistan). © dpa

Berlin.Der angekündigte Abzug von US-Truppen aus Syrien und ähnliche Überlegungen zu Afghanistan schüren Bedenken mit Blick auf die Bundeswehreinsätze in den beiden Ländern. „Für die ,Tornados’ macht es keinen Sinn mehr (...) Denn ihre Aufklärungsfotos sind ja in erster Linie für die Amerikaner bestimmt“, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour der „Saarbrücker Zeitung“. Deutschland ist im Irak und in Syrien mit „Tornado“-Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug am Kampf gegen den IS beteiligt.

Die USA haben nach Angaben der Regierung begonnen, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. Zudem wollen sie etwa die Hälfte der US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Dort beteiligt sich die Bundeswehr mit bis zu 1300 Soldaten an einer Nato-Ausbildungsmission für afghanische Sicherheitskräfte.

In Afghanistan könne die Bundeswehr ohne die Amerikaner und ihre Hilfe beim Schutz, der Aufklärung und der Logistik nicht bleiben, sagte Nouripour. Nach Ansicht des Obmanns der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter (CDU), müsste die Bundeswehr nach einem Abzug der Amerikaner deren Aufgaben mit übernehmen und damit ihren Einsatz ausweiten – oder abziehen. „Wenn der Schutz unserer Soldaten nicht mehr sicher ist, wird es schwer sein, eine neue Mehrheit im Bundestag zu finden“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. dpa

