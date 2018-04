Sorge um die eigene Sicherheit

Anzeige

Damaskus/Den Haag.Nach Schüssen auf ein Team der Vereinten Nationen sind die Ermittlungen zum mutmaßlichen Giftgasanschlag auf das syrische Duma ins Stocken geraten. Die Experten der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) sitzen seit Tagen in Damaskus fest.

Nach dem ernsthaften Zwischenfall sei unklar, wann sie nach Duma reisen können, teilte der Generaldirektor der OPCW, Ahmet Üzümcü, gestern in Den Haag mit. UN-Sicherheitsmitarbeiter waren am Dienstag in Duma unter Beschuss geraten. Dabei sei auch ein Sprengsatz detoniert, teilte der OPCW-Chef mit. Das UN-Team sollte die Lage in Duma erkunden, bevor dort die neun Experten der OPCW ihre Untersuchung eines möglichen Giftgasangriffs aufnehmen. Die Zeit für die Spurensicherung drängt.

Einsatzzeitpunkt offen

Üzümcü erklärte: „Zurzeit wissen wir nicht, wann das Expertenteam nach Duma geschickt werden kann.“ Dies werde er auch erst in Erwägung ziehen, wenn aus Sicht der UN die Sicherheit gewährleistet sei und das OPCW-Team „ungehinderten Zugang“ zum mutmaßlichen Angriffsort bekomme. Die UN-Sicherheitsexperten hatten zwei Orte in Duma besucht, erklärte Üzümcü. Am zweiten Ort sei es zu Beschuss gekommen und ein Sprengsatz sei explodiert. Das Team sei nach Damaskus zurückgekehrt.