Sorge vor zu hartem Lockdown

Berlin.Die Kurve neigt sich langsam, aber sie neigt sich: 13 882 Corona-Neuinfektionen vermeldete das Robert-Koch-Institut am Sonntag, das sind 3064 neue Fälle weniger als noch eine Woche zuvor. Auch der R-Wert, der anzeigt, wie viele weitere Personen Infizierte durchschnittlich anstecken, sinkt seit einigen Tagen, zuletzt lag er bei 0,95. Selbst wenn die Zahlen an den Wochenenden niedriger sind als unter der Woche und die Dunkelziffer noch immer hoch sein dürfte: Der zweite Lockdown in Deutschland, er scheint langsam Effekte zu zeigen. Doch von einer 7-Tage-Inzidenz von 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern – dem Ziel der Bundesregierung – sind die allermeisten Kreise in Deutschland noch immer weit entfernt. Zahlreiche Landkreise liegen über der 200er-Marke, im Bundesschnitt liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 136.

Am Dienstag wollen Bund und Länder deshalb darüber beraten, wie es in der Bekämpfung der Pandemie weitergehen soll – im Raum steht eine Verschärfung des bestehenden Lockdowns. Zuvor sollen Experten wie RKI-Chef Lothar Wieler am Montag über die Infektionslage in Deutschland berichten.

Mutation im Blick

Von noch härteren Einschnitten geht zum Beispiel der neue CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet aus, wie er im ZDF erklärt. Man müsse erörtern, wo welche Wirkung erzielt werden könne, sagte er. Sorge bereitet vielen Entscheidungsträgern vor allem die besonders ansteckende britische Mutation des Virus: Auf das Gefahrenpotenzial der Mutation wiesen sowohl Laschet als auch Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus hin. „Wir sehen, was in Irland durch die mutierten Viren ausgelöst wurde“, sagte Brinkhaus der „Rheinischen Post“. „Das muss uns Sorgen bereiten. Ich wünsche mir sehr, dass wir nicht andauernd den Infiziertenzahlen hinterherlaufen, sondern vor die Welle kommen.“

Um das zu schaffen, wird eine Reihe von Optionen diskutiert: Im Gespräch sind unter anderem eine weitere Einengung des teils bestehenden 15-Kilometer-Ausgangsradius, eine Pflicht zum Tragen besser schützender FFP2-Masken sowie Möglichkeiten, die Betriebe zu mehr Homeoffice-Angeboten zu bewegen. Auch über eine Ausweitung nächtlicher Ausgangssperren wird nachgedacht.

Doch Kritiker befürchten, dass Bund und Länder mit einer Verschärfung des Lockdowns über das Ziel hinausschießen könnten. So sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, dieser Redaktion, eine Verlängerung des Lockdowns sei zwar angesichts der Infektionslage notwendig. Ein „Mega-Lockdown“ sei allerdings „keine Lösung und könnte die unverzichtbare Akzeptanz der Menschen für die Maßnahmen gefährden“. Vor allem eine generelle Schließung von Schulen und Kitas lehnt Landsberg ab: Zumindest eine Notbetreuung müsse sichergestellt sein.

Schwerwiegende Folgen für Kinder

Auch Experten weisen immer wieder darauf hin, dass Schulschließungen gravierende Auswirkungen haben können. So sprach sich am Wochenende der OECD-Bildungsforscher Andreas Schleicher für die Öffnung von Grundschulen und Kindergärten aus. „Selbst in der gegenwärtigen Infektionslage habe ich wenig Verständnis dafür, dass Grundschulen und Kindergärten flächendeckend geschlossen werden“, sagte der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Schulschließungen haben langfristig schwerwiegende Folgen, vor allem in den ersten Schuljahren und vor allem für Kinder aus sozial benachteiligtem Umfeld“, erklärte er. Darauf hatte auch die Kultusministerkonferenz immer wieder hingewiesen und betont, dass Schulen früh wieder geöffnet werden sollten.

FDP-Parteichef Christian Lindner pochte am Wochenende auf eine stärkere Einbindung des Bundestags: „Die Bundeskanzlerin sollte das Parlament und die Öffentlichkeit vor den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten umgehend informieren“, sagte Lindner der „Bild am Sonntag“. Das Parlament müsse umgehend zu einer Sondersitzung zusammentreten. Insbesondere nächtliche Ausgangssperren per Verordnung lehnt der FDP-Chef als unverhältnismäßig ab.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Initiative zur Ausweitung von Corona-Schnelltests. Er müsse sicherstellen, dass „ausreichend Schnelltests produziert und auch von Privatpersonen gekauft und angewendet werden können“, sagte Göring-Eckardt dieser Redaktion. Mit regelmäßigen Schnelltests – möglichst zweimal pro Woche – solle vor allem in Berufen mit erhöhtem Risiko für mehr Sicherheit gesorgt werden, so Göring-Eckardt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021