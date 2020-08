Sorge wegen Migration

Berlin.Ein Fünftel der Europäer betrachtet Migration nach einer aktuellen Untersuchung als größte Bedrohung für die Sicherheit in seinem Land. Nach der am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov führt die Einwanderung damit eine Liste möglicher Bedrohungen mit 21 Prozent an, noch vor den Folgen des Klimawandels (17 Prozent). Am häufigsten bewerten demnach mit 64 Prozent Griechen die Migration als Bedrohung für das eigene Land. Unter den Deutschen sind 24 Prozent dieser Meinung.

Den Klimawandel nennen 16 Prozent der befragten Deutschen als größte nationale Bedrohung. Diese Antwort gaben die Polen (24 Prozent) im Ländervergleich am häufigsten. Terrorismus wird von 13 Prozent der Europäer genannt, von den Franzosen (23 Prozent) und Briten (21 Prozent) am häufigsten. dpa

