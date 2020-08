Sorge wegen steigender Zahlen

Berlin.Erstmals seit drei Monaten haben die Gesundheitsämter wieder mehr als 1200 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Politiker reagierten alarmiert und mahnten, die Hygieneregeln einzuhalten – also vor allem Abstand zu halten und Masken zu tragen. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte den Trend besorgniserregend. Es gelte sehr wachsam zu sein, vor allem, weil es viele Ausbrüche im ganzen Land gebe, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Etwa jede dritte Corona-Neuinfektion ist derzeit auf Reiserückkehrer und andere Einreisende aus dem Ausland zurückzuführen. Mit den Grenzöffnungen sei der Anteil eingetragener Ansteckungen deutlich gestiegen, heißt es im Situationsbericht des Robert Koch-Instituts. In der Meldewoche vom 3. bis 9. August habe er bei 31 Prozent gelegen. Als wahrscheinlicher Infektionsort am häufigsten genannt wurden in den vergangenen vier Wochen Länder des Westbalkans, die Türkei, Bulgarien, Rumänien, Polen und Spanien.

Schwere Panne in Bayern

Nach Bekanntwerden einer schweren Panne bei den Corona-Tests an bayerischen Autobahnen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen für diesen Donnerstag und Freitag geplanten Besuch an der Nordsee abgesagt. „Bayern geht vor“, schrieb Söder am Mittwochabend auf Twitter, er müsse seinen Besuch leider absagen.

Die bayerische Staatsregierung hatte eingestehen müssen, dass die Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern dramatischere Ausmaße haben als bisher bekannt: 44 000 Reiserückkehrer, die im Ausland im Urlaub waren, warten nach Tests an bayerischen Autobahnen noch auf ihre Ergebnisse, darunter auch 900 nachweislich positiv getestete. Dies musste Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am späten Nachmittag einräumen. Wie viele davon aus dem Freistaat und wie viele aus dem übrigen Bundesgebiet kommen, konnte sie nicht sagen.

Die Infizierten sollten aber bis Donnerstagmittag ihr Ergebnis bekommen. Söder nannte den „Fehler“ bei den Testzentren „sehr, sehr ärgerlich“. „Das muss sofort behoben werden und darf nicht mehr passieren. Alle Strukturen sind umgehend zu überprüfen“, verlangte der CSU-Politiker.

Banger Blick auf die Schulen

Experten und Behörden blicken gespannt auf die Entwicklung an den Schulen, denn auch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind die Sommerferien nun zu Ende. Rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche an 5500 Schulen gehen nun wieder regulär zum Unterricht. Alle Schüler der weiterführenden und berufsbildenden Schulen müssen auch in der Klasse am Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen – eine solche Anordnung gibt es sonst flächendeckend in keinem Bundesland.

Regeln verschärft

Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1226 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Höher lag der Wert zuletzt am 9. Mai. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war danach in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Mediziner und Virologen sind besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fälle kommt – was die Gesundheitsämter bei der Verfolgung von Ansteckungsketten überfordern könnte. Besonders betroffen sind derzeit Nordrhein-Westfalen und Hamburg.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt sprach sich dagegen aus, bei einzelnen Corona-Infektionen ganze Schulen zu schließen. Er sagte der „Rheinischen Post“, es reiche, wenn einzelne Klassen oder Kurse zu Hause blieben. Angesichts der Sorge vor einer zweiten Corona-Welle verschärfen mehrere Bundesländer die Regeln. In Berlin etwa sollen 240 zusätzliche Mitarbeiter der Ordnungsämter darauf achten, dass die Auflagen eingehalten werden. dpa

