Sozialdemokraten gehen mit Barley ins Rennen

Berlin.Die SPD warnt vor einem dramatischen Rechtsruck in Europa und setzt im Kampf dagegen auf Katarina Barley (Bild): Die bisherige Justizministerin ist gestern mit einer Zustimmung von 99 Prozent zur SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl am 26. Mai bestimmt worden. Zum europäischen Spitzenkandidaten aller sozialdemokratischen Parteien wurde allerdings bereits am Samstag in Lissabon der Vizechef der EU-Kommission, der Niederländer Frans Timmermans, gewählt. Während er EU-Kommissionspräsident werden will, könnte Barley eine führende Rolle im Europaparlament übernehmen.

Bei 194 gültigen Stimmen votierten 192 Mitglieder bei einer Delegiertenkonferenz in Berlin für Barley. Die 50-Jährige will ihren Kabinettsposten aufgeben und nach der Wahl nach Brüssel wechseln.

Der 57-jährige Timmermans wird im Wahlkampf damit der große Rivale des konservativen Kandidaten Manfred Weber (CSU), der für die Europäische Volkspartei (EVP) antritt. Beide wollen Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. EVP-Wahlkampfdirektor Dara Murphy begrüßte, dass auch die Sozialdemokraten nun einen Kandidaten ausgesucht hätten. Man freue sich auf die Debatten. Beim Kongress der Sozialdemokraten habe man aber nur Altbekanntes gehört.

Bei der Europawahl 2014 landete die SPD mit Spitzenkandidat Martin Schulz bei 27,3 Prozent. Schulz betonte bei Twitter in Anlehnung an das SPD-Wahlkampfmotto: „Europa ist die Antwort“ – grenzüberschreitende Herausforderungen wie Klimawandel, Migration und Steuertricks von Konzernen löse man nur gemeinsam. Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, der Ex-Berater von US-Präsident Donald Trump, Stephen Bannon, arbeite in Brüssel mit vielen Kräften daran, Europa kaputt zu machen. „Das ist wahrscheinlich die wichtigste Europawahl, die es in der Geschichte der Europäischen Union gegeben hat.“ dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018