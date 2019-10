Sozialdemokraten suchen weiter ihre Führung – und ihren Kurs

Berlin.SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil guckt offenbar gelegentlich „Germany’s Next Topmodel“. Jedenfalls dankt er ganz wie Heidi Klum „allen, die es heute nicht auf die Bühne geschafft haben“. Beifall im Publikum, manche verdrückte Träne bei den acht Betroffenen.

Geschafft haben es Olaf Scholz (61) mit Klara Geywitz (43) sowie Norbert Walter-Borjans (67) mit Saskia Esken (58). Diese beiden Paare sind in der Endauswahl um den Parteivorsitz. Am 29. November wird die letzte Folge von „Die SPD sucht das Superduo“ zu sehen sein.

226 000 Stimmen abgegeben

Gespannte Stille im Willy-Brandt-Haus, als das Ergebnis am Samstag um 18.12 Uhr verkündet wird. Seit dem frühen Morgen haben 250 Wahlhelfer die rund 226 000 abgegebenen Stimmen ausgezählt. Wieder kommt die schon berühmte Schlitzmaschine der Post zum Einsatz, die die Partei zuletzt beim Mitgliederentscheid über die große Koalition ausgeliehen hatte. Das Ergebnis ist hauchdünn. Scholz und Geywitz liegen mit 22,68 Prozent knapp vor ihren Rivalen Borjans/Esken, die 21,04 Prozent erreichen.

Die Abstände zu den Verlierern des Tages sind nicht groß. Am Dichtesten folgen Michael Roth und Christina Kampmann mit 16,28 Prozent, die das jüngste Team waren. Doch bei dem 49-jährigen Staatsminister im Auswärtigen Amt überwiegt die Enttäuschung darüber, dass es nicht für die Stichwahl gereicht hat. „Wir sind enttäuscht, auch wenn es ein Achtungserfolg sein mag“, sagte Roth nach Verkündung des Wahlergebnisses im Gespräch mit dieser Zeitung. Eine Wahlempfehlung für seine beiden verbliebenen Konkurrenzpaare will Roth nicht abgeben. Auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, bei dem Parteitag in Berlin Anfang Dezember für ein anderes Spitzenamt in der SPD zu kandidieren, sagte Roth: „Sie werden es nicht glauben, aber darüber habe ich mir null Gedanken gemacht.“

Auch Karl Lauterbach und Nina Scheer hatten sich mehr erhofft, liegen aber nun mit 14,63 Prozent auf Platz vier, nahezu gleichauf mit Boris Pistorius und Petra Köpping. Doris Schröder-Köpf, Lebensgefährtin von Pistorius, ist an diesem Tag mitgekommen, muss aber nicht groß trösten. „Ich bin nicht traurig. Ich habe in Niedersachsen eine Menge zu tun im Kampf gegen rechts“, sagt der SPD-Innenminister des Landes Niedersachsen. Abgeschlagen mit 9,63 Prozent liegen Gesine Schwan und Ralph Stegner auf dem letzten Platz. „Wir haben uns achtbar geschlagen“, sagt Stegner und guckt dabei noch miesepetriger als sonst.

Keiner will öffentlich eine Empfehlung für die Stichwahl abgeben. Dass die Jusos es taten und sich für Walter-Borjans/Esken aussprachen, ist vor allem Lauterbach und Pistorius sauer aufgestoßen.

Richtungsfrage offen

Die Beteiligung beträgt 53 Prozent. Das ist zwar deutlich über dem Mindestquorum von 20 Prozent, doch für manche Beobachter beschämend wenig. Die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer winkt bei dieser Frage sofort ab. Bei den Grünen vor zwei Jahren seien es auch kaum mehr gewesen. Ebenso nicht, als die SPD im Jahr 1994 schon einmal per Urwahl über den Parteivorsitz abstimmte. Dreyer fügt hinzu: Im zweiten Wahlgang werde die Beteiligung sicher zunehmen. „Weil es dann auch mehr Zuspitzung gibt“.

Die ist zwischen den beiden jetzt noch konkurrierenden Paaren zunächst nicht zu spüren. Sie umarmen sich, als das Ergebnis bekannt gegeben wird. Geywitz trägt ein knallrotes Kleid, Esken eine Jacke in der gleichen Farbe. Das Ergebnis, meint Scholz, sage nichts über die Zukunft der großen Koalition aus. Darüber werde der Parteitag am 6. Dezember entscheiden. Auch Walter-Borjans findet, „dass die Groko in diesem Wettbewerb nicht das Thema war, es ging um Inhalte“.

Für die Zukunft des Regierungsbündnisses legt er sich nicht eindeutig fest: „Es gibt eine Menge Fragen, die mit der großen Koalition nur schwer umzusetzen sind“, sagt er. Ähnlich seine Partnerin Saskia Esken. Sie sehe „eigentlich“ keine Chance, mit der Union eine gemeinsame Ebene für anstehende Themen zu finden. Eigentlich. Juso-Chef Kevin Kühnert, der nicht in die Parteizentrale gekommen ist, will es klarer. „Vor uns liegt nun eine spannende und notwendige Richtungsentscheidung“, schreibt er bei Twitter.

Finale Anfang Dezember

Vom 19. bis 29. November findet die Stichwahl statt. Das Ergebnis wird voraussichtlich am 30. November verkündet. Das Gewinnerteam wird dann vom Parteivorstand zur Wahl auf dem SPD-Parteitag vom 6. bis 8. Dezember vorgeschlagen. Formal sind die Delegierten dort frei in ihrer Entscheidung. Doch wird der Parteitag sich kaum einem Mehrheitsvotum der Basis entziehen. Über Anträge zur großen Koalition wird gesondert abgestimmt. (mit kn)

