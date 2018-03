Spahn eckt mit Meinung zu Tafeln an

Anzeige

Berlin.Der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit seiner Äußerung, mit Hartz IV habe „jeder das, was er zum Leben braucht“, Kritik auch beim Koalitionspartner SPD auf sich gezogen. „Herr Spahn hat bei den Koalitionsverhandlungen anscheinend nicht genug aufgepasst“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gestern im ZDF. „Es gibt einfach Bereiche, wo wir sehen: Trotz Hartz IV geht es den Menschen nicht gut, und da wollen wir ran.“ Das umzusetzen, sei Aufgabe eines jeden Ministers in der neuen Regierung. Kritik an Spahn übte auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. „Ich warne immer etwas davor, wenn Menschen, die, so wie er oder wie ich, gut verdienen, versuchen zu erklären, wie man sich mit Hartz IV fühlen sollte“, sagte sie im ZDF. „Die Menschen, die ich kenne, die im Hartz-IV-Bezug sind, sind da nicht freiwillig, die wollen auch wieder raus.“ Grünen-Chefin Annalena Baerbock warf Spahn vor, sich über Arme zu erheben und als künftiger Gesundheitsminister das Thema zu verfehlen. „Sein Job ist es, die 50 000 offenen Stellen im Pflegebereich zu füllen.“ Die Linke forderte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, Spahn nicht zum Minister zu machen. Spahn hatte gesagt, die Tafeln „helfen Menschen, die auf jeden Euro achten müssen. Aber niemand müsste hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe“. dpa (Bild: dpa)