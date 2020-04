Spahn präsentiert Lichtblicke

Berlin.Deutschland ist mit seinen gesundheitlichen Kapazitäten bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Das haben der zuständige Minister Jens Spahn (CDU) und der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Freitag vor Journalisten deutlich gemacht. Ein Grund zur Entwarnung sei das aber noch nicht.

Gleich mehrere Erfolge konnte das RKI jetzt vermelden: Zum einen hat sich die sogenannte Reproduktionsrate in letzter Zeit deutlich verringert. Sie liegt aktuell bei 0,7. Demnach steckt ein Infizierter inzwischen weniger als einen weiteren Menschen an, was für ein schrittweises Abflauen der Epidemie spricht. Anfang März lag dieser Wert noch bei 3,0. Das hatte eine rasante Ausbreitung des Virus bedeutet.

Ein weiterer Lichtblick: Rund 82 000 Menschen sind wieder genesen. Das sind deutlich mehr als die Hälfte der registrierten Infizierten. Ihre Zahl wurde mit rund 135000 Personen am Freitagmorgen angegeben. Demnach gesunden also mehr Menschen, als sich infizieren. Laut John Hopkins Universität sind es 138 456 Infizierte in Deutschland, laut der dpa hingegen 136 952. Die verschiedenen Zahlen ergeben sich unter anderem dadurch, das die Behörden ihre Zahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten übermitteln.

„Der Ausbruch ist – Stand heute – wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden“, kommentierte Spahn die Entwicklung. Das Gesundheitssystem sei bislang zu keiner Zeit überfordert gewesen, so der CDU-Politiker. Nach seiner Einschätzung liegt das auch an der im internationalen Vergleich großen Zahl der Haus- und Fachärzte. Sechs von sieben Corona-Patienten werden derzeit ambulant behandelt. Derweil konzentrieren sich die Kliniken auf die schweren Fälle. Von den Erkrankten auf Intensivstationen stirbt am Ende fast jeder dritte (30 Prozent). Der Anteil der Todesfälle gemessen an allen offiziell Infizierten liegt dagegen bei 2,9 Prozent.

Nach den Worten von RKI-Chef Wieler habe man damit „die erste Welle ganz gut überstanden“. Allerdings könne sich das jederzeit ändern. Gleichwohl kündigte der Gesundheitsminister an, die Intensivstationen auch wieder stärker für andere Patienten zu öffnen.

App erst im Mai

Hintergrund ist, dass die registrierten Zahlen etwa von Schlaganfällen und Herzinfarkten deutlich gesunken sind, weil Betroffene wegen Corona offenbar den Kliniken fern bleiben. Laut Spahn gibt es derzeit 10 000 freie Intensivbetten in Deutschland, die nicht auf Dauer für Covid-19-Fälle vorgehalten werden müssten. Per Verordnung hatte der Minister alle Kliniken mit Intensivbetten seit Donnerstag verpflichtet, ihre Kapazitäten zu melden. Von den rund 15 000 belegten Plätzen entfallen demnach etwa 2800 auf Corona-Patienten.

Mittlerweile wurden in Deutschland bereits 1,7 Millionen Tests durchgeführt. Rund neun Prozent erwiesen sich als positiv. Die Kapazitäten der Labore reichen inzwischen für 730 000 Tests pro Woche. Noch immer werden allerdings im Schnitt etwa 3000 neue Fälle pro Tag gemeldet, wobei die Dunkelziffer deutlich höher sein dürfte. Die heimische Produktion von Schutzmasken wird laut Spahn erst im Sommer richtig Fahrt aufnehmen. Mit rund 50 Unternehmen seien bislang Produktionsvereinbarungen abgeschlossen worden. Demnach könnten ab Mitte August pro Woche zehn Millionen FFP2-Spezialmasken und 40 Millionen OP-Masken hergestellt werden. Dies decke den Grundbedarf in Deutschland weitgehend ab, so Spahn.

Die geplante Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus werde erst im Mai zur Verfügung stehen, kündigte Spahn an. „Aus heutiger Sicht sind es eher vier Wochen als zwei Wochen, bis wir tatsächlich dann eine haben, die auch alle Anforderungen voll erfüllt“. Spahn betonte, die App müsse drei unterschiedliche Anforderungen erfüllen: Datensicherheit, Datenschutz und den eigentlichen Zweck, nämlich die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020