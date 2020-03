Spahn sieht alle Bürger in der Pflicht

Berlin.Die Zahl der Corona- Infizierten in Deutschland ist deutlich über die Marke von 1000 Personen gestiegen, in Nordrhein-Westfalen starben zwei Menschen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn machte am Montag klar, dass die Ausbreitung des neuartigen Virus schon im Interesse der Funktionstüchtigkeit des Gesundheitssystems verlangsamt werden muss. Dazu gehört für den CDU-Politiker auch die Absage von Massenveranstaltungen. Gemeinsam mit dem Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, ging der Gesundheitsminister erneut vor die Presse in Berlin, um über den aktuellen Stand der Corona-Krise zu informieren.

Demnach ist die Zahl der Infizierten mittlerweile auf mehr als 1100 gestiegen. Noch am Montag vor einer Woche waren lediglich 150 Fälle registriert. Wieler sprach von einer „ernsten Lage“. Zwar würden 80 Prozent der Fälle „milde“ verlaufen. Jede fünfte Erkrankung sei jedoch „schwer“ und erfordere eine stationäre Behandlung. Wichtig sei es nun, dass solche Fälle „nicht auf einmal auftreten“, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern, so Wieler. Das Robert Koch-Institut dringt auf schnelle Vorkehrungen gegen eine starke Zunahme von Infizierten. Behörden vor Ort müssten auch über den Umgang mit Großveranstaltungen und zeitweise Schließungen öffentlicher Einrichtungen entscheiden – „und zwar schon, bevor es massenhaft Fälle in einer Gegend gibt“. Auch Praxen, Kliniken oder Altenheime müssten Vorbereitungen jetzt abschließen.

Nach Angaben des Gesundheitsministers verfügen die Kliniken in Deutschland insgesamt über etwa 28 000 Intensivbetten und damit im internationalen Vergleich über eine „gute Ausstattung“. Allerdings werden viele dieser Betten auch für andere Schwerkranke benötigt.

Kritik von Sportfunktionären

Um die Corona-Ausbreitung zu bremsen, brauche es „jeden einzelnen Bürger“, betonte Spahn. In diesem Zusammenhang wiederholte er auch seine Anregung, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Auch über kleinere Veranstaltungen müsse je nach Infektionsrisiko entschieden werden.

In den Ländern fand Spahns Vorstoß ein geteiltes Echo. Während sich etwa NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für eine Umsetzung der Empfehlung stark machte, stieß sie bei Berlins Innensenator Andres Geisel (SPD) auf große Vorbehalte. Nötig seien „abgewogene Entscheidungen“, meinte Geisel. Auch von Sportfunktionären kam Kritik an Spahn. Wenn Fußballspiele nicht mehr vor Publikum stattfinden könnten, „dann dürfte auch keiner mehr U-Bahn“ fahren“, so ein Gegenargument. Spahn indes wies auf „Abstufungen“ hin: Wer die U-Bahn für den Weg zur Arbeit brauche, könne sicher schwerer darauf verzichten als zum Beispiel auf den Besuch eines Konzerts oder Fußballspiels. Auf die Frage, ob dann auch der geplante CDU-Bundesparteitag am 25. April in Berlin abgesagt werden müsse, sagte Spahn, hier soll man sich „alle Optionen offenhalten“. Jetzt sei aber noch keine Entscheidung notwendig.

Der Bremer Gesundheitsökonom Gerd Glaeske hält angesichts der zugespitzten Lage bundesweite Entscheidungen für unabdingbar, an die sich alle Beteiligten bis hin zu den Behörden in den Kommunen zu halten hätten. „Zumal man bei den unteren Ebenen davon ausgehen muss, dass dort nicht genügend medizinische Fachleute vorhanden sind, um über die Zu- oder Absage von Großveranstaltungen kompetent entscheiden zu können“, sagte Glaeske unserer Redaktion.

Gute Früherkennung

Der Berliner Virologe Cristian Drosten, der ebenfalls an dem Pressetermin mit Spahn teilnahm, ist der Meinung, dass Deutschland einen großen Vorteil bei der Früherkennung der Erkrankung, weil es ein flächendeckendes Netz von Laboren für die Diagnostik gebe. Dadurch erklärt sich laut Drosten auch, dass es trotz deutlich gestiegener Infektionszahlen bislang nur sehr wenige Todesfälle in Deutschland gibt. In anderen Ländern dagegen sei die Labordiagnostik erst wegen der Häufung von Todesfällen in Gang gekommen, erläuterte der Virologe. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020