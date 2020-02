Spahn verspricht neues Pflegekonzept

Berlin.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Finanzierung der gesetzlichen Pflegeversicherung neu gestalten und Pflegebedürftige dabei entlasten. „Mitte des Jahres werde ich dazu ein Konzept vorlegen“, bekräftigte der CDU-Politiker am Montag seine Marschrichtung. Im Rahmen einer Dialogreihe seines Ministeriums sind dazu in den kommenden Monaten Veranstaltungen in weiteren Städten wie etwa Worms, Kassel oder Pforzheim geplant.

Das Thema war wieder in die Schlagzeilen gerückt, nachdem die Pflege-Mindestlohnkommission Ende Januar eine kräftige Anhebung des Mindestlohns für Pflegekräfte vorgeschlagen und die Bundesregierung dafür grünes Licht signalisiert hatte. Weil die Pflegeversicherung aber nur eine Art Teilkasko ist, könnten die Eigenteile der Pflegebedürftigen in Heimen durch den Lohnschub weiter ungebremst steigen. Schon jetzt sind für die reinen Pflegekosten im Schnitt monatlich knapp 700 Euro aus eigener Tasche fällig. Hinzu kommen noch die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen.

Auch bei der Pflegeversicherung selbst sind die Ausgaben geradezu explodiert. 2018 waren es 41,3 Milliarden Euro – fast doppelt so viel wie im Jahr 2010. Das hat nicht nur mit Leistungsverbesserungen zu tun. „Mit Blick auf die Alterung der Gesellschaft ist ein deutlicher Anstieg der Pflegeausgaben absehbar“, sagte Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom an der Uni Duisburg-Essen, dieser Zeitung. Nötig sei daher ein Bündel von Maßnahmen, um einzelne Bevölkerungsgruppen nicht finanziell zu überfordern, so Wasem.

Grundsätzlich bieten sich drei Möglichkeiten oder eine Kombination davon an: Beitragserhöhungen, Steuerzuschüsse sowie eine Stärkung der privaten Eigenvorsorge bei der Pflege.

Zuletzt wurde der Pflegebeitrag Anfang 2019 erhöht. Der allgemeine Satz liegt aktuell bei 3,05 Prozent vom Bruttolohn. Allerdings nur bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Ist das Gehalt aktuell höher als 4687,50 Euro im Monat, bleibt der Pflegebeitrag konstant.

Grundlegende Reform verlangt

Steuerzuschüsse wiederum wären für die Pflegeversicherung eine Premiere. Bisher gibt es sie für die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung. Bereits seit 2013 gibt es dagegen den sogenannten Pflege-Bahr, benannt nach dem damaligen Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP). Es handelt es sich um staatliche Zuschüsse für eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Förderung ließe sich erweitern.

Der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Glaeske mahnte indes eine Reform an. „Die Finanzierung muss auf eine breitere gesellschaftliche Basis gestellt werden, weil jeder pflegebedürftig werden kann“, sagte Glaeske unserer Redaktion.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020