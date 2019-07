Spahn will Versorgung umbauen

Berlin.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) macht Druck für eine weitere Reform: den Umbau der Notfallversorgung. Wer mit einem gesundheitlichen Problem in die Notaufnahme einer Klinik geht, muss in aller Regel viel Zeit mitbringen. Denn oftmals werden dort auch Fälle behandelt, die weniger akut sind und bei denen zum Beispiel auch der Notdienst der niedergelassenen Ärzte weiterhelfen könnte.

Bereits im Dezember hatte Spahn Eckpunkte zur Notfallversorgung vorgestellt. Seit einigen Tagen existiert nun ein erster Gesetzentwurf, der an die Länder zur Abstimmung verschickt wurde. Zahlreiche Krankenhäuser würden weiterhin „eine wachsende Inanspruchnahme von Notfallambulanzen auch bei leichteren Erkrankungen“ beklagen, heißt es in dem Papier, das dieser Zeitung vorliegt. Erforderlich sei deshalb eine „weitergehende Verknüpfung von ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen“.

Konkret geplant sind „Gemeinsame Notfallleitstellen“ , die eine „zentrale Lotsenfunktion“ in medizinischen Notsituationen bekommen sollen. Dazu sollen die Telefonnummern 112 für den Rettungsdienst sowie 116117, unter denen jetzt der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen ist, zusammengeschaltet werden. Unter beiden Nummern sollen Patienten so eine erste Einschätzung bekommen, ob ihnen eine Klinik oder ein ambulanter Arzt besser helfen kann.

Als Anlaufstellen der Notfallversorgung in ausgewählten Kliniken werden zugleich „Integrierte Notfallzentren“ eingerichtet, die auch eine medizinische Erstversorgung erbringen. Diese Einrichtungen in gemeinsamer Regie der jeweiligen Klinik und der Kassenärztlichen Vereinigung entscheiden auch, ob die Patienten an den Rettungsdienst, die Notaufnahme, einen Bereitschaftsarzt oder zu einem späteren Zeitpunkt an eine Arztpraxis weitergeleitet werden.

Auf einen konkreten Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen wollte sich Spahn am Montag nicht festlegen. Da der Rettungsdienst Ländersache ist, muss für die Reform sehr wahrscheinlich das Grundgesetz geändert werden. Voraussetzung ist hier eine Zwei-Drittel-Mehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. „Daher wollen wir in einem intensiven Dialog mit den Ländern unseren Vorschlag erörtern und weiter verbessern“, erklärte Spahn.

Vereinigung unterstützt Vorschlag

Zumindest den Koalitionspartner hat Spahn bereits auf seiner Seite. „Wir brauchen eine grundlegende Umstrukturierung der Notfallversorgung. Denn sie funktioniert in Teilen des Landes immer schlechter“, sagte SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach dieser Zeitung. So gebe es Regionen, in denen zum Beispiel die Hälfte der Herzinfarktpatienten in Kliniken eingeliefert werde, die für die Behandlung von Herzinfarkt ungeeignet seien. Im Kern müsse es darum gehen, „dass dem Notfallpatienten überall auch optimal geholfen wird“, erklärte Lauterbach.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung reagierte grundsätzlich positiv auf den Vorstoß. Gewachsene Strukturen dürften aber nicht zerstört werden, warnte ihr Chef Andreas Gassen. Schon jetzt würden die Vereinigungen an Kliniken mehr als 600 Bereitschaftsdienste und Portalpraxen betreiben. Die gelte es, sinnvoll zu integrieren, meinte Gassen.

