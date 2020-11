Spahn zuversichtlich: Operation Massenimpfung kann starten

Berlin.Es wird die größte Impfaktion der Geschichte. Nach den guten Nachrichten gleich von mehreren Impfstoff-Herstellern laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann können die Impfungen beginnen?

Die Neuigkeiten, dass mittlerweile drei wirksame Impfstoffe gefunden wurden, stimmen auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) optimistisch: Er rechnet noch in diesem Jahr mit einer Zulassung für einen Impfstoff gegen das Coronavirus. „Dann können wir mit den Impfungen sofort loslegen“, sagte er am Montag. Auch Angela Merkel rechnet noch im Dezember mit einem Impfstoff.

Wo genau finden die Impfungen statt?

Zuerst sollen die Corona-Impfungen in Impfzentren erfolgen, die zu diesem Zweck neu aufgebaut werden. Diese „zentralisierte Verimpfung“ ist nötig, da einige Impfstoffe besonders kühl gelagert werden müssen und die Bereitstellung und priorisierte Abgabe der vorerst nur begrenzt verfügbaren Impfstoffe aus Sicht des Gesundheitsministeriums so am besten möglich ist. Die Bundesländer sind derweil damit beschäftigt, geeignete Standorte zu finden und aufzubauen: So soll es in Berlin schon ab Dezember eine In–frastruktur geben, mit der pro Tag 20 000 Menschen geimpft werden können. Sechs Impfzentren sind in der Hauptstadt geplant. In Thüringen sind 29 Impfstellen vorgesehen, in Niedersachsen bis zu 60.

Wie wird der Impfstoff bereitgestellt?

Ist ein Impfstoff in Europa zugelassen, werden die Dosen, die Deutschland zur Verfügung stehen, an 60 zentrale Stellen in den Bundesländern geliefert. Ab diesem Punkt sollen sich die Länder um die sachgerechte und sichere Lagerung und Verteilung von Impfstoffen vor Ort, sowie die Beschaffung und Vorhaltung von benötigtem Impfzubehör kümmern. Bei einigen Impfstoffkandidaten müssen besondere Anforderungen bei Transport und Lagerung berücksichtigt werden. So muss beispielsweise der Impfstoffkandidat von Biontech, ein sogenannter mRNA-Impfstoff, ständig bei unter minus 60 Grad Celsius gelagert werden. Dagegen können der von Moderna entwickelte Corona-Impfstoff „mRNA-1273“ und die Vakzine von Curevac „CVnCoV“ im Kühlschrank aufbewahrt werden. Die Bundeswehr soll deshalb Bund und Ländern bei der Logistik helfen: In mehreren Kasernen könnten die Dosen in angemieteten Kühlcontainern zwischengelagert und von dort bundesweit verteilt werden.

Wer soll zuerst geimpft werden?

Laut der Ständigen Impfkommission, des Deutschen Ethikrates und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina sollen an erster Stelle Menschen stehen, die wegen ihres Alters oder Vorerkrankungen besonders gefährdet sind – insbesondere, wenn sie in Pflegeeinrichtungen wohnen. Doch weil es für Covid-19 viele Risikofaktoren gibt und allein die Gruppe der über 65-Jährigen in Deutschland 18 Millionen Menschen ausmacht, sieht die Arbeitsgruppe die Notwendigkeit für eine weitere Unterteilung. Wie die genau aussieht, ist noch nicht klar.

Droht jetzt eine Impfpflicht?

Laut Bundesregierung wird es keine Impfpflicht geben. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn am Mittwoch im Bundestag versichert. Theoretisch könnte die Regierung später eine gesetzliche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Pflegepersonal, Erzieherinnen und Lehrkräfte anstreben. Diese gibt es derzeit nur im Fall der Masern. Dafür müsste aber das Infektionsschutzgesetz geändert werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020