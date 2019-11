Spanien droht Unregierbarkeit

Madrid.Spanien steht nach der zweiten Neuwahl des Jahres vor einem Scherbenhaufen. Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez gehen zwar – wie im April – als Sieger aus der Abstimmung hervor, eine Regierungsbildung ist aber in fast unerreichbare Ferne gerückt.

Zudem steht der „schöne Pedro“ als Buhmann da: Beobachter prangern ihn für das politische Chaos an, in das Spanien zu schlittern droht – und in das sich nun mit Macht die Rechtspopulisten mischen. Der 47-Jährige hatte sich nach seinem Wahlerfolg vom April konsequent geweigert, mit dem linken Bündnis Unidas Podemos (UP) eine Koalition zu bilden. So musste König Felipe VI. die Neuwahl ausrufen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.11.2019