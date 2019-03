Sparplan hat einen hohen Preis

Berlin.Das letzte Wort ist für Alexander Dobrindt noch nicht gesprochen. Zwar sei der Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für kommendes Jahr „in weiten Teilen gelungen“, meinte der Landesgruppenchef gestern. Doch den Finanzplan bis 2023 mache sich die Union „ausdrücklich nicht zu eigen“.

Das hat vor allem einen Grund, der jetzt auch die US-Amerikaner erneut erzürnt, namentlich US-Botschafter Richard Grenell: Die von Scholz geplanten Ausgaben für Verteidigung sind aus Sicht der Kritiker zu dürftig. Heute will der Minister in der Bundespressekonferenz seine Etatpläne vorstellen – und dann wird er auf die Kritik antworten müssen, die nach Bekanntwerden seiner Eckpunkte auf ihn eingeprasselt ist.

Entwicklungsetat sinkt

Vom Kabinettskollegen Gerd Müller (CSU) zum Beispiel, der wie viele Hilfsorganisationen massive Finanzlücken bei der internationalen Krisenbewältigung befürchtet, weil Scholz den Entwicklungsetat erst einfrieren und dann senken will. Oder von den Bundesländern, die die harten Kürzungen bei den Integrationskosten und der Flüchtlingshilfe beklagen.

Besonders groß ist die Aufregung aber um die Scholz-Pläne hinsichtlich des Wehretats. Im kommenden Jahr will er den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,35 Prozent zwar nochmals leicht auf 1,37 Prozent heben. So weit, so gut. Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) bekommt mehr Geld. Doch in den Jahren bis 2023 sinkt der Anteil am BIP wieder bis auf 1,25 Prozent.

Das ist insofern heikel, weil die Regierung eigentlich bis zum Jahr 2024 1,5 Prozent als Ziel ansteuert. Kanzlerin Angela Merkel versuchte gestern, die Lage etwas zu beruhigen. Sie könne die Kritik verstehen. „Bis 2024 werden wir bei 1,5 Prozent ankommen“, versprach sie aber. Außerdem seien die realen Ausgaben immer nach oben korrigiert worden, die in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Daten somit „nicht aussagekräftig“. Ursprünglich hatte sich Deutschland innerhalb der Nato allerdings zu einem Anteil der Wehrausgaben von zwei Prozent verpflichtet.

Mit markigen Worten war die Kanzlerin von US-Präsident Donald Trump mehrfach aufgefordert worden, die Zusage endlich einzuhalten. Trumps Berliner Sprachrohr, US-Boschafter Richard Grenell, erneuerte gestern die Forderung. „Dass die Bundesregierung sogar darüber nachdenkt, ihre ohnehin schon inakzeptablen Verpflichtungen zur militärischen Einsatzbereitschaft zu reduzieren, ist ein besorgniserregendes Signal an Deutschlands 28 Nato-Verbündete“, ließ er wissen.

Empörung über US-Diplomat

Grenell hatte schon mehrmals mit kritischen Äußerungen für Ärger gesorgt. So verlangte er etwa einen Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 und sprach über Sanktionen für beteiligte Firmen. Oder er drohte der Bundesregierung mit Abbruch der Sicherheitszusammenarbeit, falls es eine chinesische Beteiligung beim Aufbau des 5G-Netzes gebe.

Auch wenn die Planungen von Scholz „nicht unserer Position entsprechen“, Ratschläge von Grenell benötige man nicht, meinte darauf hin Dobrindt. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider nannte den US-Diplomaten sogar einen „Totalausfall“. Noch härter ging FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki mit dem US-Amerikaner ins Gericht. Er führe sich wie „ein Hochkommissar einer Besatzungsmacht“ auf, wetterte Kubicki. Grenell müsse „unverzüglich zur Persona non grata“ erklärt werden, was bedeuten würde, dass er das Land verlassen müsste. Scholz hat also einiges zu erklären heute in Berlin vor der Presse.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019