SPD im Seehofer-Dilemma

Schulz: Es gibt andere Probleme

Hunderte Politiker und Regierungsmitarbeiter werden derzeit in Beschlag genommen, um den Kompromiss zwischen CDU-Chefin Merkel und Seehofer für eine schnellere Rückführung von einigen Asylbewerbern an drei Grenzübergängen zwischen Deutschland und Österreich in ein praxistaugliches Konzept zu gießen.

Es gehe um „Peanuts-Zahlen von Flüchtlingen“, wettert etwa Schulz. Es sei unverantwortlich, tagelang sich für so etwas aufzureiben, während der Chef der Welthandelsorganisation vor einem Einbruch des Welthandels um 60 Prozent warnt – wegen der von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikte mit neuen Strafzöllen. Das sei das wahre Problem für das massiv vom Export abhängige Deutschland, meint er.

Intern ist von maximal zehn Migranten und Flüchtlingen am Tag die Rede, die bisher über Bayern einreisen und zuvor in einem anderen EU-Land registriert worden sind. Sollte es die Zentren geben, würden sie an andere Grenzübergänge ausweichen, heißt es. Die geplanten Transitzentren in Bayern sind der wichtigste Punkt in dem Unionskonzept. „Es wird mit uns keine geschlossenen Lager geben“, sagt SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles. Die Union argumentiert, die Zentren seien nach Österreich offen. Dahin könne die Person immer zurückgehen „Es ist weder eine Haft noch ist da von Stacheldraht oder ähnlichem die Rede. Das ist ein Aufenthalt, der längstens 48 Stunden dauern kann nach unserem Grundgesetz“, so Seehofer gestern bei n-tv.

