SPD jubelt – trotz deutlicher Verluste

Hamburg.Als Peter Tschentscher im März 2018 als Nachfolger von Olaf Scholz Erster Bürgermeister wurde, fragten auch viele Hamburger noch: „Peter wer?“. Nicht einmal zwei Jahre später ist es dieser Peter Tschentscher, der die Sozialdemokraten zwar nicht zu alter hanseatischer Stärke zurückführt – ihnen aber entgegen dem Bundestrend die Macht in Hamburg sichert. „Wer hätte uns das im Dezember zugetraut?“, fragt er seine jubelnden Genossen auf der Wahlparty.

Dass die SPD laut Hochrechnungen mit knapp 40 Prozent so deutlich als stärkste Kraft über die Ziellinie geht, war lange nicht absehbar. Zwischenzeitlich sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Tschentscher und seiner Grünen-Herausforderin Katharina Fegebank aus. Erst in der heißen Phase des Wahlkampfs setzt sich die SPD in Umfragen nach und nach vom bisherigen Koalitionspartner ab.

Auf Distanz zur Bundespartei

Seinen Wahlkampf hatte Tschentscher bewusst auf Distanz zur Bundes-SPD geführt, nachdem sein Amtsvorgänger Scholz im Rennen um den Parteivorsitz unterlegen war. „Was auch immer in Berlin passiert, wir sind als Hamburger SPD ein eigenständiger Landesverband“, betonte er stets. Das Spitzenduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans suchte man im Wahlkampf vergebens. Sie waren von den Hamburger Genossen gar nicht erst eingeladen worden.

Mit einer deutlich stärkeren rot-grünen Mehrheit könnte Tschentscher nun weiterregieren. „Unsere erste Option, das haben wir immer gesagt, ist Rot-Grün“, betont er auch gleich nach den Prognosen. „Allerdings gibt es offensichtlich auch andere Mehrheiten, und deswegen werden wir jetzt in den nächsten Tagen sehen, welche Gespräche wir führen.“

Infrage kommt da ansonsten nur die CDU, die aber mit wohl nicht einmal mehr zwölf Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Hamburg einfahren dürfte. Die Linken, die zwischen acht und neun Prozent erreichen dürften, schließen eine Regierungsbeteiligung aus. Aber allein die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit den Christdemokraten dürfte der SPD in den Gesprächen mit den Grünen eine stärkere Verhandlungsbasis schaffen.

Grüne verdoppeln Ergebnis

Im Mai vergangenen Jahres hatten die Grünen bei den Europa- und Bezirksversammlungswahlen die SPD überraschend deutlich als stärkste Kraft hinter sich gelassen. Davon und von den guten Zustimmungswerten im Bund beflügelt, hatte Fegebank ihre Kandidatur als „erste Erste Bürgermeisterin“ angekündigt und Tschentscher den Kampf angesagt. Mit knapp 25 Prozent haben die Grünen ihr Ergebnis von 2015 laut Hochrechnung nun verdoppelt. Auch wenn es für eine Erste Bürgermeisterin Fegebank nicht reichen wird, als „Anbau“ des SPD-geführten Senats – wie einst von Tschentschers Vorgänger Scholz genannt – werden sich die Grünen nun nicht mehr abspeisen lassen. So sieht Fegebank in dem Grünen-Ergebnis auch den klaren Auftrag, dass es mit Rot-Grün weitergehen soll – „mit deutlich starken Grünen“. Auch die Zustimmungswerte machen das deutlich: „Zwei Drittel sind zufrieden gewesen mit Rot-Grün“, sagt die 42-Jährige.

Gelitten unter der Konzentration auf das rot-grüne Duell ums Rathaus haben CDU und FDP – aber nicht nur darunter. „Die bundesweiten Ereignisse der letzten Tage und Wochen überschatteten spürbar den Hamburger Wahlkampf“, sagt CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg. Nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum thüringischen Ministerpräsidenten sei die CDU mehrfach in schwere politische Turbulenzen geraten. Thüringen sei eine „schwerwiegende Hypothek“, sagt auch FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels, die mit rund fünf Prozent zunächst noch um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft zittern muss.

AfD sieht Kampagne

Auch bei der AfD muss man zunächst noch bangen. Laut Hochrechnungen um die fünf Prozent, war der Wiedereinzug extrem unsicher. 2015 erstmals in Hamburg in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen, könnte die Partei ausgerechnet hier auch erstmals wieder ausscheiden. Spitzenkandidat Dirk Nockemann sieht seine Partei als Opfer einer konzertierten Kampagne der anderen Parteien nach dem rassistischen Anschlag von Hanau: „Die Kampagne bestand darin, dass in schamloser Art und Weise immer so getan worden ist, als hätte die gesamte AfD in Hanau den Finger am Abzug gehabt.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020