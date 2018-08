SPD klaut CSU-Slogan

Mit Häme hat die SPD auf das Versäumnis von Ministerpräsident Markus Söder und seines CSU-Wahlkampfteams reagiert, sich den Slogan „Söder macht’s“ im Internet zu sichern. „Es gehört eigentlich zum digitalen Grundwissen, dass man sich das sichert“, sagte der Sprecher der bayerischen SPD, Ino Kohlmann, gestern in München. Der Slogan „Söder macht’s“ steht auf Plakaten, die den Ministerpräsidenten im Trachtengewand zeigen. Nur hatte die CSU vergessen, sich das Motto im Internet und in den sozialen Netzwerken zu sichern. Die SPD wirft dem Ministerpräsidenten unter der Internet-Adresse „soeder-machts.de“ nun unter anderem vor, 32 000 öffentliche Wohnungen an private Investoren verscherbelt zu haben. dpa

