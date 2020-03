SPD legt deutlich zu, Union verliert

Vom 03.03. bis 05.03.2020 hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.276 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

In der politischen Stimmung legt die SPD deutlich zu, Grüne und FDP verzeichnen jeweils ein leichtes Plus, Union und Linke verlieren, die AfD ist unverändert. Anfang März erzielt die CDU/CSU einen Zustimmungswert von 28% (-2), die SPD schafft mit 20% (+5) erstmals seit anderthalb Jahren die 20-Prozent-Marke, die AfD erreicht 8% (+/-0), die FDP 6% (+1) und die Linke noch 7% (-3). Die Grünen kommen auf 27% (+1) und alle sonstigen Parteien zusammen auf 4% (-2).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, gäbe es im Vergleich zum Vormonat größere Veränderungen: Die Union würde nur noch 26% (-1) erreichen, und damit ihren historisch schwächsten Projektionswert im Politbarometer. Die SPD würde sich auf 16% (+2) verbessern, die AfD bliebe bei 14% (+/-0) und die FDP bei 6% (+/-0), die Linke käme nach Verlusten noch auf 8% (-2). Die Grünen würden etwas verbessert 23% (+1) erreichen, alle anderen Parteien lägen zusammen bei 7% (+/-0). Neben einer Mehrheit für Schwarz-Grün würde es damit – wenn auch nur ganz knapp – erstmals in dieser Legislaturperiode für Grün-Rot-Rot reichen.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Bei der Leistungsbeurteilung bleibt die Bundesregierung eher mäßig: Auf der +5/-5-Skala (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) wird das schwarz-rote Kabinett mit 0,5 (Jan: 0,5; Feb: 0,4) eingestuft, wobei zwischen den Regierungspartnern praktisch kein Gefälle besteht: Die CDU/CSU liegt leistungsbezogen bei 0,4 (Jan: 0,2; Feb: 0,3), die SPD erreicht 0,3 (Jan: 0,1; Feb: 0,1).

Angela Merkel: Arbeit und Zukunft als Bundeskanzlerin

Mit viel Stabilität zu den letzten Wochen bescheinigen 68% (Jan: 69%; Feb: 70%) der Deutschen Angela Merkel als Kanzlerin „alles in allem gesehen eher gute Arbeit“, 29% (Jan: 28%; Feb: 27%) sagen „eher schlecht“.

Dass Angela Merkel bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 Bundeskanzlerin bleiben will, finden mit 72% (Feb: 75%) weiterhin die meisten Deutschen gut, 26% (Feb: 23%) finden das nicht gut – bei allerdings unterschiedlichen Einstellungen in den politischen Lagern: Konkret begrüßen 84% der CDU/CSU-, 82% der SPD-, 26% der AfD-, 53% der FDP-, 78% der Linke- und 84% der Grünen-Anhänger einen Verbleib Angela Merkels im Kanzleramt bis zum Jahr 2021.

Zukünftiger CDU-Parteivorsitz: Laschet, Merz und Röttgen

Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU-Parteispitze soll im April ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden. Vor der Wahl zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen liegen Laschet und Merz unter allen Wahlberechtigten nahe beieinander. Im Unionslager favorisiert eine relative Mehrheit Friedrich Merz. So sollte nach Meinung von 27% aller Befragten Friedrich Merz neuer CDU-Chef werden, 24% sind für Armin Laschet und 11% für Norbert Röttgen. Weiteren 30% ist diese Personalie allerdings auch egal, 8% wissen es nicht. In der Unionsanhängerschaft favorisieren 40% Merz, 27% Laschet und 10% Röttgen, 19% der CDU/CSU-Anhänger ist das egal und 4% können oder wollen sich hier nicht festlegen.

Eignung als Bundeskanzler: Laschet, Merz, Röttgen und Söder

In der Frage, wer das Zeug zum Kanzler hat, kann keiner dieser drei Kandidaten wirklich überzeugen. Noch etwas mehr Skepsis als bei Merz, Laschet oder Röttgen gibt es diesbezüglich mit Blick auf Markus Söder. Konkret meinen 39% aller Befragten (CDU/CSU-Anhänger: 55%), dass sich Friedrich Merz als Bundeskanzler eignen würde, für 44% (CDU/CSU-Anhänger: 37%) ist er für dieses Amt nicht geeignet (Rest hier und nachfolgend jeweils: weiß nicht/alle drei Kandidaten unbekannt). Dass Armin Laschet die notwendigen Qualifikationen fürs Kanzleramt mitbringt, glauben 35% (CDU/CSU-Anhänger: 47%), 37% (CDU/CSU-Anhänger: 34%) glauben das nicht. Nur 29% (CDU/CSU-Anhänger: 38%) attestieren Norbert Röttgen diese Eigenschaft, 45% (CDU/CSU-Anhänger: 44%) halten Röttgen als Regierungschef für ungeeignet. Markus Söder hat für 30% (CDU/CSU-Anhänger: 46%) das Zeug zum Kanzler, für 51% (CDU/CSU-Anhänger: 46%) fehlt ihm dazu die Eignung.

CDU: Politischer Kurs

Im Lager der Unionsanhänger ist der Wunsch nach mehr traditionell-konservativer Politik stabil: Nach 41% vor gut einem Jahr meinen jetzt 43% der eigenen Anhänger, dass traditionell-konservative Inhalte beim politischen Kurs der CDU zukünftig eine größere Rolle spielen sollten. 24% (Feb-II ´19: 24%) der Unionsanhänger plädieren umgekehrt für ein geringeres Gewicht von traditionell-konservativen Inhalten und 30% (Feb-II ´19: 32%) aus den eigenen Reihen sehen derzeit keinen Änderungsbedarf. Unter allen Wahlberechtigten empfehlen kaum verändert 34% (Feb-II ´19: 34%) der CDU mehr und 34% (Feb-II ´19: 30%) weniger traditionell-konservative Politik, für 25% (Feb-II ´19: 27%) „sollte sich da nicht viel ändern“.

CDU-Beschluss: Keine Zusammenarbeit mit Linke bzw. AfD

In der Debatte um den Umgang der CDU mit AfD und Linke gibt es starke Zustimmung für die Abgrenzung der Christdemokraten in Richtung AfD. Kritisch hinterfragt wird dagegen die restriktive Haltung der CDU gegenüber der Linken. So bezeichnen es 78% aller Befragten und 87% der CDU/CSU-Anhänger als richtig, dass die CDU Koalitionen bzw. ähnliche Formen der politischen Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, 20% insgesamt und 12% der CDU/CSU-Anhänger finden das nicht richtig. Dass die CDU solche politischen Kooperationen auch mit der Linken ablehnt, finden nur 35% aller Befragten richtig, 59% halten diese Abgrenzung zur Linken für falsch. Im Unionslager begrüßen 49% diese Beschlusslage, 48% der CDU/CSU-Anhänger – darunter 58% derjenigen im Osten – halten diese generelle Nicht-Kooperation mit der Linken für falsch.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

In den Politbarometer Top 10 gibt es Anfang März viel Bewegung: Beim Ansehen verzeichnen Markus Söder und Horst Seehofer ein besonders deutliches Plus. FDP-Chef Christian Lindner stürzt dagegen ab und rutscht auf seinen mit Abstand schlechtesten Wert im Politbarometer. Und bei der Frage, wer überhaupt die wichtigsten deutschen Politiker sind, schaffen es Heiko Maas, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer neuerdings nicht mehr ins Ranking. Wieder bzw. ganz neu dabei – und wie immer im nächsten Politbarometer dann auch bewertet – sind Jens Spahn, Friedrich Merz und Armin Laschet.

Die aktuellen Positionen und Imagewerte im Detail: Platz eins für Angela Merkel, die auf der +5/-5-Skala mit 1,4 bewertet wird. Auf den Plätzen zwei und drei Robert Habeck (0,9) und Olaf Scholz (0,9). Markus Söder (0,8) rückt mit seiner bislang besten Bewertung vor auf Rang vier. Dann Heiko Maas (0,7) und Annalena Baerbock (0,7). Horst Seehofer (0,3) verbessert sich auf Platz sieben. Rang acht weiter für Ursula von der Leyen (-0,3), Christian Lindner (-0,6) fällt auf die vorletzte Position. Schlusslicht bleibt Annegret Kramp-Karrenbauer (-0,8), die jetzt sogar unter Unionsanhängern leicht negativ bewertet wird.

Probleme in Deutschland

Auch auf der Themenagenda gibt es im März erhebliche Veränderungen: Bei der Frage nach den wichtigsten Problemen sehen die Deutschen die größte Herausforderung neuerdings wieder im Bereich Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (36% aller Nennungen bei zwei möglichen Antworten). Dahinter folgt das Coronavirus (25%), das vor vier Wochen – obwohl als Thema durchaus präsent – nur von den allerwenigsten zu den wichtigsten Problemen gerechnet wurde. Der Bereich Klimawandel/Umwelt (18%), zuvor für zehn Monate wichtigstes Thema, wird entsprechend weniger häufig genannt. Als weitere wichtige Themen folgen AfD/Rechte (13%), Politik(er)verdruss (12%), Rente/Alterssicherung (9%), Bundesregierung/CDU/CSU/SPD (7%), Bildung/Schule (7%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (6%) sowie Gesundheitswesen/Pflege (6%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung, Prävention und eigenes Verhalten

Trotz des massiv gestiegenen Problembewusstseins ganz allgemein sehen die allermeisten Deutschen durch das Coronavirus weiterhin keine individuelle gesundheitliche Bedrohung. Die Präventionsmaßnahmen werden mehrheitlich als ausreichend eingestuft, auch wenn die Zweifel in dieser Sache etwas gewachsen sind.

Nach 10% vor vier Wochen halten jetzt 20% der Deutschen ihre eigene Gesundheit durch den Erreger für gefährdet, eine sehr klare Mehrheit von 78% (Feb: 90%) sieht aber für sich selbst keine gesundheitliche Bedrohung durch das Coronavirus.

Dass bei uns in Deutschland genug zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus getan wird, meinen – nach 80% Anfang Februar – jetzt 69% der Befragten. 26% (Feb: 14%) bezeichnen die bislang getroffenen Maßnahmen als unzureichend, darunter mit 53% besonders viele AfD-Anhänger.

Für rund zwei von fünf Deutschen hat das Virus konkrete verhaltensrelevante Konsequenzen: Nach eigenen Angaben meiden 39% der erwachsenen Deut-schen deshalb Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen, für 50% ist das Coronavirus dafür kein spezieller Grund und 10% sagen, dass sie Veranstaltungen mit vielen Menschen grundsätzlich meiden.

Flüchtlinge: Anstieg von Flüchtlingszahlen und Folgen für Deutschland

Vor dem Hintergrund, dass sich die Flüchtlingssituation in Syrien und der Türkei verschärft, und die Türkei ihre Grenzen für Flüchtlinge nach Europa geöffnet hat, glauben 76% der Befragten und Mehrheiten in allen politischen Lagern, dass wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen werden, 20% glauben das nicht.

Falls tatsächlich wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kämen, würde das unser Land nach Einschätzung von 57% der Befragten verkraften. 38% sind diesbezüglich skeptisch. Nach gewohnten Mustern sagen hier mit 75% besonders viele AfD-Anhänger, dass Deutschland einen erneuten Zustrom von Flüchtenden nicht verkraften würde.

Flüchtlinge in der Türkei: Finanzielle Unterstützung für die Türkei

Damit die Flüchtlinge in der Türkei untergebracht werden können und nicht nach Europa kommen, sollte die EU die Türkei nach Ansicht von 40% der Befragten finanziell deutlich stärker unterstützen. Nach Meinung von 52% sollte die EU das nicht tun, wobei sich im Detail 53% der CDU/CSU-, 48% der SPD-, 65% der AfD-, 61% der FDP-, 60% der Linke- und 53% der Grünen-Anhänger gegen eine solche Aufstockung von EU-Finanzmitteln für die Türkei aussprechen.

Wirtschaftliche Lage in Deutschland

Bei den ökonomischen Eckdaten bewerten die Deutschen die allgemeine Wirtschaftslage kurzfristig stabil, wenngleich deutlich unter Vorjahresniveau; bei der Konjunkturprognose gibt es sehr viel mehr Pessimisten als Optimisten, aber im Privatbereich bleibt die Situation ausgesprochen positiv.

Anfang März sprechen 50% (Jan: 54%; Feb: 51%) der Deutschen von einer allgemein „guten“ Wirtschaftslage, 41% (Jan: 38%; Feb: 40%) sagen hier „teils-teils“ und 8% (Jan: 7%; Feb: 8%) nehmen die ökonomische Gesamtsituation als „schlecht“ wahr.

Gefragt nach der konjunkturellen Entwicklung, konstatieren noch 7% (Jan: 10%; Feb: 10%) einen Aufwärtstrend, 47% (Jan: 36%; Feb: 39%) sehen aber einen Abwärtstrend, für 44% (Jan: 51%; Feb: 49%) gibt es wirtschaftlich zurzeit „keine große Veränderung“.

Ihre eigene Wirtschaftslage beschreiben 68% (Jan: 70%; Feb: 67%) der erwachsenen Deutschen positiv, 25% (Jan: 25%; Feb: 27%) sagen zur eigenen finanziellen Situation „teils-teils“ und 6% (Jan: 5%; Feb: 6%) befinden sich in einer schlechten wirtschaftlichen Situation.