SPD mit starken Verlusten, Union bleibt stabil

In der politischen Stimmung Ende Juni können sich alle vier Oppositionsparteien verbessern, die SPD hat starke Verluste, die Union bleibt stabil. Aktuell erreicht die CDU/CSU 33% (+/-0) und die SPD nur noch 18% (-6), was für die Sozialdemokraten ein neues Stimmungstief markiert. Die AfD verbessert sich sichtbar auf 11% (+2), die Freien Demokraten können mit 9% (+2) genau wie die Grünen mit 15% (+2) ebenfalls etwas stärker zulegen, die Linke kommt auf 11% (+1), alle sonstigen Parteien erreichen in der Summe 4% (+1).

Politbarometer Vom 25.06. bis 28.06.2018 hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.290 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.

Da mit Umfragen immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahl-entscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion", bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli-tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.