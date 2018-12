SPD, Sarrazin – dritter Anlauf

Berlin.Es ist ein Glaubenskampf der besonderen Art. Zwei Mal schon hat sich die SPD die Zähne an Thilo Sarrazin ausgebissen und vergeblich ein Parteiordnungsverfahren gegen ihn angestrengt. Der 73-jährige ist seit 1973 Mitglied in der Partei und sieht gar nicht ein, dass er gegen Grundsätze der Partei verstößt, wenn er, wie er sagt, die Augen für dramatische Überfremdungsentwicklungen in Deutschland zu öffnen versucht.

„Hätte die SPD seit 2010 mehr auf mich gehört, dann gäbe es heute keine AfD im Deutschen Bundestag“, sagte er neulich auf der Frankfurter Buchmesse. Dort stellte er sein neues Buch vor. Der Titel lautet: „Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“. So kurz vor dem Weihnachtsfest liefert ihm die SPD-Spitze noch einmal ungewollt Werbung für sein Werk. Gestern hat der Parteivorstand Anlauf Nummer drei gestartet, um den früheren Spitzenbeamten, Staatssekretär, Berliner Finanzsenator und Bundesbankvorstand aus der Partei zu werfen.

„Schwerer Schaden“

„Im August haben wir uns entschieden, die Äußerungen von Thilo Sarrazin erneut prüfen zu lassen“, betont Generalsekretär Lars Klingbeil. Ein nun vorliegender Bericht einer Untersuchungskommission komme zu dem Schluss, „dass Sarrazin Thesen propagiert, die mit den Grundsätzen der SPD unvereinbar sind und der Partei schweren Schaden zufügen.“ Der Vorstand habe deshalb beschlossen, ein erneutes Parteiordnungsverfahren zu starten. „Unser Ziel ist es, Thilo Sarrazin aus der SPD auszuschließen“, heißt es.

In seinem aktuellen Buch „Feindliche Übernahme“ bescheinigt er der nachfolgenden Generation der Muslime eine schlechtere Schulbildung und eine erhöhte Kriminalität. Zudem seien sie wenig aufgeschlossen für Demokratie und Gleichberechtigung. Die Einwanderung von Muslimen müsse deshalb streng reguliert werden. Illegale Einwanderer und abgelehnte Asylbewerber will Sarrazin „unverzüglich und ausnahmslos“ abschieben.

Während Sarrazin auch weiterhin behauptet, er habe mit seinen auf Fakten beruhenden Behauptungen nicht gegen sozialdemokratische Grundsätze verstoßen, sieht ihn die SPD als hoffnungslosen Fall. Zumal selbst sein bisheriger Verleger das neueste Werk zu klischeehaft und pauschal fand, weshalb die Verlagsgruppe Random House sich weigerte, das Buch rauszubringen. Es erschien dann kurzfristig im Finanzbuch Verlag. Beide Seiten wollen es darauf ankommen lassen.

Der Fall kann über die Landesschieds- bis zur Bundesschiedskommission wandern, und notfalls kann dann noch ein Amts- oder ein Landgericht angerufen werden. Für die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ist das erneute Parteiausschlussverfahren besonders heikel. Zwei Mal schon war sie als Generalsekretärin von Sigmar Gabriel an gescheiterten Versuchen gegen Sarrazin beteiligt. Geht es erneut schief, wird das ihre ohnehin geschwächte Position nicht stärken. Der erste Antrag erfolgte 2010 nach umstrittenen Äußerungen Sarrazins in einem Interview mit der Zeitschrift „Lettre International“. Dort hatte er unter anderem vom „Westberliner Schlampfaktor“ gesprochen. Das Verfahren wurde von der Landesschiedskommission in Berlin mangels rechtssicherer Belege für einen Verstoß gegen sozialdemokratische Statuten gestoppt.

Ein Rauswurf kann nämlich nur erfolgen, wenn das betroffene Mitglied „erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen hat und dadurch schwerer Schaden für die Partei entstanden ist“. 2011 folgte die große „Deutschland schafft sich ab“-Debatte. Wieder wollte die SPD Sarrazin loswerden, das endete in einem Vergleich. Sarrazin betonte damals, er habe keine Migranten diskriminieren wollen. Es sei Ihm nur darum gegangen, „schwerwiegende Defizite der Migration, Integration und Fehlentwicklungen der Demografie in Deutschland anzusprechen“. Rückendeckung bekam er von prominenter Seite. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wies schon 2010 auf den Tabubruch als Element der Politik hin und meinte: „Mein Eindruck ist, dass der Herr Sarrazin nicht ein Problem erfunden hat.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018