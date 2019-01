SPD sucht ihr Profil

Osnabrück.SPD-Chefin Andrea Nahles will ihre Partei mit einer Politik für Arbeitnehmer und Beschäftigte aus der Krise führen. Die Perspektive der „tüchtigen, der arbeitenden Mitte unseres Landes“ sei ein Dreh- und Angelpunkt, sagte Nahles gestern in Osnabrück, wo die zwei größten SPD-Landesgruppen im Bundestag – Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/Bremen – berieten. Nahles kündigte an, noch am Wochenende werde eine „organisationspolitische Kommission“ eingesetzt, die die Frage einer Urwahl des nächsten Kanzlerkandidaten prüfen solle. Die Grundsatzfrage werde aber in diesem Jahr nicht entschieden.

Nahles räumte ein, die „Grundmelodie“ einer Politik für die arbeitende Mitte sei zuletzt nicht deutlich genug geworden. Die SPD erreichte in Umfragen nur 14 bis 15 Prozent, die Union als stärkerer Partner in der großen Koalition liegt zwischen 29 und 31 Prozent. Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz stehen unter Druck, eine Wende herbeizuführen. Scholz hatte sich am Wochenende in einem Interview selbst als Kanzlerkandidat ins Spiel gebracht. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019