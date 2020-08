SPD und Grüne stellen sich K-Frage

Berlin/Potsdam.SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat angekündigt, dass seine Partei schon in wenigen Wochen die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2021 treffen wird. „Im Spätsommer werden wir über den Kanzlerkandidaten entscheiden, und dann ist die SPD als erste aller Parteien startklar“, sagte Klingbeil.

Parteichefs mit Vorschlagsrecht

Über den möglichen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sagte Klingbeil: „Zweifellos: Olaf Scholz führt das Land als Vizekanzler und Finanzminister gemeinsam mit Angela Merkel erfolgreich durch die Corona-Krise. Wir sind sehr froh, ihn in unseren Reihen zu haben.“ Das Vorschlagsrecht aber liege bei den Parteivorsitzenden.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans will eine Koalition mit der Linkspartei nicht grundsätzlich ausschließen. Die SPD wolle die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt. Zuvor hatte Linken-Chefin Katja Kipping erklärt: „Um die notwendigen sozialökologischen Veränderungen umsetzen, sind wir bereit, in eine Bundesregierung zu gehen.“ Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken schließt ein Bündnis unter grüner Kanzlerschaft nicht aus. „Da geht es nicht um Eitelkeit.“ Es gehe um gute Politik für die Menschen im Land. Die SPD sei bereit für eine solche Verantwortung, sagte sie.

Auch bei den Grünen regt sich etwas. Brandenburgs Vize-Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher hält eine Kanzlerkandidatur ihrer Partei für gerechtfertigt. „Obwohl die Corona-Krise die Stunde der Regierung ist, haben wir im Bund als Oppositionspartei immer sehr gute Werte in Umfragen gehalten“, sagte die Gesundheitsministerin. „Wir sind nicht so darauf fokussiert, aber warum soll eine Partei, die an zweiter Stelle im Ranking steht, keine Kanzlerkandidatin, keinen Kanzlerkandidaten benennen?“ dpa

