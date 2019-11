SPD will neues Kindergeld

Berlin.Für jedes Kind in Deutschland soll der Staat nach dem Willen der SPD künftig ein neues Kindergeld von mindestens 250 Euro bezahlen. Die Leistung soll Teil einer neuen Kindergrundsicherung sein. Die SPD will damit das Dickicht der verschiedenen Familienleistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, Hartz IV für Kinder und Teilhabeleistungen bündeln. Das geht aus einem am Mittwoch in Berlin bekannt gewordenen 16-seitigen Konzept hervor, das an diesem Montag im Parteivorstand beraten und Anfang Dezember vom SPD-Parteitag beschlossen werden soll.

„Wir wollen einen Systemwechsel“, sagte die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Grundzüge der Pläne sind bereits im SPD-Konzept für einen neuen Sozialstaat vom Februar beschrieben.

Das Konzept hat zwei Säulen – einerseits das neue Kindergeld: Es soll das bisherige Kindergeld, den Kinderzuschlag, die Kindersätze der Grundsicherung und Teile des Bildungs- und Teilhabepakets ersetzen – und nach Einkommen der Eltern und Alter der Kinder gestaffelt sein. Alle sollen 250 Euro pro Kind und Monat erhalten. Bei Familien mit geringem Einkommen soll das Kindergeld bis zu 400 Euro für Kinder bis sechs Jahren, 458 für sechs- bis 13-Jährige und 478 Euro für Jugendliche ab 14 anwachsen können.

Ändern soll sich auch etwas bei den Kinderfreibeträgen: Der Anteil für Betreuung, Erziehung und Ausbildung soll gesenkt werden – der Steuervorteil der Freibeträge soll auf maximal 250 Euro pro Kind sinken.

Kostenlose Kita geplant

Bildung und Teilhabe – das ist der Kern der anderen Säule. Vom neuen Kindergeld sollen monatlich 30 Euro auf ein Teilhabekonto in Form einer Kinderkarte fließen. Nutzen können soll man das für gebührenpflichtige Angebote wie Sportvereine, Schwimmbäder oder Musikschulen. Durchsetzen will die SPD zudem flächendeckend beitragsfreie Kitas ab dem ersten Geburtstag, kostenlose Ganztagsangebote für Grundschüler von 8 bis 16 Uhr, Ganztagsangebote für alle Schüler sowie freie Fahrt mit Bus und Bahn im Nahverkehr für alle Kinder. Dreyer nannte Kosten von 11 Milliarden Euro. „Dafür muss Geld da sein, dafür wird Geld da sein“, sagte sie.

Die Union lehnt eine allgemeine Kindergrundsicherung ab – Orientierung am Bedarf statt pauschale Leistungen heißt die Devise. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019