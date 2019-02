SPD wirbt mit Sozialthemen

Berlin.Mit umfassenden sozialpolitischen Reformvorschlägen empfiehlt sich die SPD für die Europawahl am 26. Mai. Die Partei wolle „ein soziales Europa, das in die Zukunft investiert und in soziale Sicherheit“, sagte Spitzenkandidatin Katarina Barley gestern in Berlin. Der SPD-Vorstand beschloss einstimmig ein entsprechendes Wahlprogramm. „An jedem Ort in Europa sollen die Menschen von ihrer Hände Arbeit leben können“, so Barley. In den einzelnen EU-Ländern sollten Mindestlöhne von 60 Prozent des mittleren Lohns geschaffen, in Deutschland solle die Lohnuntergrenze auf zwölf Euro erhöht werden. Kommen sollen nach dem Willen der SPD Mindeststeuersätze und eine Digitalsteuer.

„Reisende nicht aufhalten“

Unterdessen werden die Stimmen beim Koalitionspartner in Berlin gegen den Kurs der Sozialdemokraten lauter. „Die Menschen mussten im vergangenen Jahr zu viele Spielchen und Taktierereien miterleben“, sagte CDU-Vize Thomas Strobl in Berlin. Wenn die SPD nun mit einem Bruch der Koalition kokettiere, sage er kühl und klar: „Reisende soll man nicht aufhalten. Wenn die SPD meint, dass es ihr hilft, wenn sie aus der Verantwortung flieht, soll sie das versuchen.“ CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hielt der SPD vor, immer neue zusätzliche staatliche Ausgaben einzufordern, statt Steuerzahler zu entlasten.

Den SPD-Vorschlägen für Sozialreformen und einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung erteilte Strobl eine klare Absage: „Der Linksruck, den sie spüren lassen wollen, mag innerparteilich-gruppendynamisch ganz hilfreich sein. Aber er hat keine reale Basis im Koalitionsvertrag, und der zählt.“ Die SPD zerstöre mit ihrer Abkehr von den unter dem damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder eingeführten Hartz-IV-Sozialreformen „ihre eigene Erfolgsgeschichte“. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019