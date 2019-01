Sprachreform in Hannover

„Lehrer“ und „Wähler“ sollen in Hannover bald der Vergangenheit angehören. An ihre Stelle treten „Lehrende“ und „Wählende“. Die niedersächsische Landeshauptstadt hat eine neue „Empfehlung für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache“ veröffentlicht. Innerhalb des Rathauses habe es bisher nur positive Reaktionen gegeben, heißt es. Die Stadt möchte mit der Sprachempfehlung der „Vielzahl geschlechtlicher Identitäten“ Rechnung tragen. Wenn möglich, sollen umfassende Formulierungen wie „Redepult“ statt „Rednerpult“ oder „Teilnahmeliste“ statt „Teilnehmerliste“ verwendet werden, so die Vorgabe. Gibt es keine Alternative, wird der Gender-Stern empfohlen – zum Beispiel „der*die Ingenieur*in“. dpa

