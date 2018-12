Spur nach Mannheim

Mannheim/Strassburg.Der mutmaßliche Straßburger Weihnachtsmarkt-Attentäter Chérif Chekatt ist 2012 am Mannheimer Amtsgericht wegen einer Bagatell-Straftat verurteilt worden. Das meldete die „Rheinpfalz“ gestern Abend. Die Justiz habe entsprechende Informationen bestätigt. Demnach hatte sich Chekatt des „Erschleichens von Leistungen“ strafbar gemacht. Juristen zählen dazu etwa Schwarzfahren. Die in Mannheim verhängte Geldstrafe von 400 Euro hat Chekatt offenbar nie gezahlt. Warum er sich in der Region aufhielt, ist unklar.

Der 29-jährige Franzose mit nordafrikanischen Wurzeln hatte am 11. Dezember auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt das Feuer eröffnet und fünf Menschen getötet. Zwei Tage nach dem Attentat wurde Chekatt von der Polizei erschossen.

Schon 2008 wurde der Mann in Frankreich wegen mehrerer Einbruchdiebstähle zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 2013 belegte ihn ein Gericht in Basel wegen weiterer Einbruchdiebstähle mit einer weiteren Haftstrafe von anderthalb Jahren. Beide Strafen verbüßte Chekatt jedoch nur zum Teil. Vom Amtsgericht Singen wurde er wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Von Januar bis Oktober 2016 saß er in Konstanz hinter Gittern, bis Ende Februar 2017 dann in Freiburg. Im gleichen Jahr wurde Chekatt nach Frankreich abgeschoben. jung/dpa

