Spurensuche: Was von der Mauer in Berlin übrigblieb

Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer. Ein Bauwerk, dass einst Deutschland gespalten hat, verschwindet im Laufe der Jahre, nur noch wenig erinnert an den Todesstreifen, der sich quer durch das Land zog. Wir zeigen an fünf Beispielen aus Berlin das Vorher und Nachher.

Das Bild zeigt die von westlicher Seite in der Nähe vom Reichstag fotografierte Mauer zwischen Scheidemannstraße und Brandenburger Tor, aufgenommen im Februar 1988 und aus dem gleichen Blickwinkel aufgenommen das Brandenburger Tor am 09.10.2014. (Bilder: dpa)

Westdeutsche Grenzpolizisten am 17.06.1987 vor der Mauer am Brandenburger Tor in Berlin und Passanten am etwa gleichen Ort am 13.10.2014. (Bilder: dpa)

Die Bildkombo zeigt eine Menschenmasse, die sich am 10. November 1989 durch eine Mauerlücke an der Bernauer Straße in Berlin drängt - und die Bernauer Straße fotografiert von derselben Stelle am 18. Oktober 2014. (Bilder: dpa)

Blick von der Brücke Waldemarstraße 1986 und im Oktober 2014. Die Malerei auf der Mauer zeigt die Sankt-Michael-Kirche am Engelbecken auf der damaligen Westseite der Berliner Mauer. (Bilder: dpa)